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Gündem Skandal gösteriye Türkiye'den tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
Gündem

Skandal gösteriye Türkiye'den tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İsveç'in Ankara Büyükelçisi'ne, terör örgütü yandaşlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan propagandasıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 18:28:00 - 2023-01-12 18:57:19
Skandal gösteriye Türkiye'den tepki! İsveç Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal gösteriye ilişkin İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström'ü  Bakanlığa çağırdı.

Konuya ilişkin diplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 11 Ocak günü Stokholm'de gerçekleştirilen, Sayın Cumhurbaşkanımızı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili olarak İsveç'in Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak tepkimiz ifade edilmiştir.

Büyükelçiye, bu menfur eylemi şiddetle kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, İsveç'in Üçlü Ahitname'yle verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali olan ve ülkemizin açıkça tehdit edildiği bu tür terör eylemlerine müsaade edilmemesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması ve İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi yönündeki beklentimiz vurgulanmıştır."

 

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