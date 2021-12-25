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Gündem Skandal görüntü kamerada! Minik Asiye'yi parçalayan Pitbull'un sahibi bakın ne yapmış
Gündem

Skandal görüntü kamerada! Minik Asiye'yi parçalayan Pitbull'un sahibi bakın ne yapmış

Gaziantep'te 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in "pitbull" cinsi köpeklerin saldırısına uğraması Türkiye genelinde büyük infiale yol açtı. Ağır yaralanan küçük kızın tedavisi devam ederken olaydan hemen sonra çekilen bir görüntüde "pitbull"un sahibinin köpeğine sarıldığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 18:15:00 - 2021-12-25 18:17:06

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, Antalya'ya sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla hava ambulansıyla Antalya'ya götürülen Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan sürdürecek.

Olayın yankıları sürerken saldırının hemen sonrasında çekilen bir görüntü daha ortaya çıktı. Küçük Asiye'ye saldıran köpeğin sahibinin, olaydan sonra köpeğe sarıldığı görülüyor. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Eve gitmek istiyor

Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'e bazı ameliyatlar ve doku nakli planlandığını belirterek, "Yoğun bakımda çocukla konuştum. Başta çekindi ama sonra konuştu. Annesine, eve gitmek istediğini söyledi. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve gülerek evlerine dönmeyi sağlayabiliriz" dedi.

Çete, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun tedavisine yoğun bakımda devam edildiğini anlattı.

"Kafa derisinde ve yüz bölgesinde doku kayıpları var"

Minik Asiye'yi ziyaret ettiğini belirten Çete, çocuğun bilincinin açık olduğunu, ilk geldiğinde yaşadıklarından dolayı huzursuz ancak şu an sakin olduğunu, annesinin de başında beklediğini söyledi.

Annesinin kızını ağızdan beslediğini, çocuğun yemek yiyebildiğini ifade eden Çete, "Hayati tehlikesi şu an için yok. Birtakım hayati bulguları stabil. Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle ileri tedavi için Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından planlanacak ameliyatlar için Akdeniz Üniversitesine sevki gerçekleştirildi. Kafa derisinde ve yüz bölgesinde doku kayıpları var. Oralara gerekli müdahaleler yapılacak" diye konuştu.

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