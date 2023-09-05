Skandal fotoğraflar! AFP Suriye'den geçti

Suriye'deki önemli petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğu Deyrizor'da ABD'nin desteklediği YPG'li teröristlerle Arap aşiretleri arasındaki ölümcül çatışmalar, ikinci haftasında. Batıdaki kritik nokta Münbiç'e de sıçrayan çatışmaların bitmesi için ABD devreye girerken, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ethan Goldrich ile Suriye ve Irak'taki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı tümgeneral Joel Vowell arabulucu rolü üstlendi

Suriye'nin kuzeyinde açıklanmayan bir yerde gerçekleşen buluşmada, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG elebaşlarıyla aşiret liderleri bir araya getirildi. ABD'nin gerilimi dindirmek için nasıl bir teklif sunduğu bilinmiyor ancak Arap aşiretlere daha fazla söz hakkı verileceği yönünde bilgiler var.

Petrol kuyularının yanı sıra Suriye'nin en büyük gaz sahası El Ömer de Deyrizor'da. Sakinlerinin tamamı Arap olan şehir Fırat Nehri'nin kıyısında kurulu. Fırat'ın doğusu, YPG'li teröristler tarafından yıllardır işgal altında tutuluyor. Eyaletin Fırat Nehri'nin batısındaki bölümlerinin kontrolü ise, Suriye ordusu ile İran destekli milislerde.

'KIRILGAN DENGE!'

El Ömer gaz sahasında bir askeri üssü de bulunan ABD'nin manevraları yakından izlenirken, uluslararası haber ajansı AFP 'Suriye'nin doğusundaki Deyrizor eyaletinde neler oluyor?' başlıklı bir haber servis etti. YPG'li teröristlerle Arap aşiretler arasındaki ölümcül çatışmalarla sarsılan Deyrizor'u stratejik bir bölge olarak tanımlayan AFP, gerilimin 'kırılgan denge'yi tehdit ettiği yorumunu yaptı.

Fırat Nehri'nin ikiye böldüğü eyalette onlarca aşiretin yer aldığını kaydeden ajans, Irak sınırındaki bölgenin silah, uyuşturucu ve militan kaçakçılığında kilit bir güzergah olduğunu belirtti.

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ABD'nin desteğiyle eyaletin Fırat Nehri'nin doğusundaki geniş bölümünü YPG'li teröristlerin ele geçirdiğini aktaran AFP, aşiretlerden oluşan Deyrizor Askeri Konseyi'nin başındaki Ahmed el Habil'in YPG'liler tarafından gözlatına alınmasıyla 27 Ağustos'ta başlayan çatışmaların tetiklendiğini hatırlattı.

27 Ağustos'tan bu yana çatışmalarda YPG'li teröristler ağır kayıplar verdi, birçok köy terör işgalinden kurtarıldı. Çatışmalarda Arap aşiretlerin silahlı unsurlarının yanı sıra sivillerin de öldüğü bildiriliyor.

'TÜRKİYE VE ŞAM İLGİ GÖSTEREBİLİR'

YPG/PKK işgal altında tuttuğu Deyrizor'da Arap aşiretlerle bir sorun yaşamadığını ileri sürüyor, çatışmalara Habil'den yararlanmak isteyen bazı kişiler ve rejim unsurlarının katıldığını iddia ediyor. Buna karşın, Suriye'de Şam rejimini destekleyen El Vatan gazetesi YPG'li teröristlerle çatışan yerel savaşçıları 'Arap aşiret güçleri' olarak tanımladı.

'Kimin yararına?' sorusunu yönelten AFP'ye konuşan analistler, bölgedeki mevcut tabloyu 'tutuşmaya hazır' bir çakmak kutusu olarak niteledi, Suriye hükümeti ve Türkiye'nin ilgi gösterebileceği yorumunu yaptı.

Pazartesi günü Münbiç'teki çatışmalardan fotoğraflar servis eden AFP, bugün Deyrizor'a bağlı El Busayrah köyü çevresinde devriye gezen YPG'li teröristlerin fotoğraflarını geçti.

Arap aşiretlerin isyanıyla bugüne kadar Suriye'de en ciddi yüzleşmeyle karşı karşıya kalan terör örgütü, işgal altında tuttuğu bölgede durumu kontrol altına alabilmek için sokağa çıkma yasağı uyguluyor. AFP'nin karelerinde en dikkat çekici ayrıntılardan biri, bazıları maske takan eli silahlı teröristlerin ABD'nin sağladığı Humvee zırhlı araçların önünde poz vermesi oldu.

Uluslararası ajans ayrıca, terör örgütü YPG'nin çatışmaların devam ettiği Dhiban'a bir medya turu organize ettiğini bildiriyor.

Deyrizor'daki krizi yatıştırmayı deneyen ABD, Temmuz ayındaki çatışmaların sona ermesi için de müdahil olmuştu.

El Vatan gazetesi, ABD'nin şimdi bir kez daha arabulucuğa soyunmasını 'Washington müdahale etti ve anlaşma konuşuldu' başlığıyla sundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise, Deyrizor'da ayrılıkçı militanlarla Arap aşiret güçleri arasında çatışmalar yaşandığını, birçok kasaba ve köyden silahlı militanların çıkarıldığını yazdı. Ajans haberini yerel kaynaklara dayandırdı, çok sayıda petrol kuyusunun ateşe verildiğini ekledi.