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Dünya Skandal eyleme tepki gösteren Bakan Akar'dan İsveç'e çağrı!
Dünya

Skandal eyleme tepki gösteren Bakan Akar'dan İsveç'e çağrı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almasına ilişkin, “İğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 23:09:00 -
Skandal eyleme tepki gösteren Bakan Akar'dan İsveç'e çağrı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç’te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almasına ilişkin, “İğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “NATO’ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç’i derhal tedbir almaya davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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