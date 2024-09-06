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Medya Skandal diziye tepki yağmıştı! Netflix geri adım attı
Medya

Skandal diziye tepki yağmıştı! Netflix geri adım attı

Yeniakit Publisher
2024-09-06 16:44:00 -
Skandal diziye tepki yağmıştı! Netflix geri adım attı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Rum propagandası içeren "Famagusta" dizisiyle ilgili açıklama geldi. Şahin, "Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır." ifadelerini kullandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden Türk askerini Kıbrıs’ta işgalci gibi göstermeye çalışan "Famagusta" isimli yapının Netfilix’e yayınlanacak olmasına tepki yağmıştı. RTÜK’den yapılan açıklamada ise görüşmeler sonucu Netflix’in geri adım attığı ifade edildi.


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin şu ifadelere yer verdi:
"Famagusta" isimli yapım, yakın tarihimizin barış ve kahramanlık destanı olan "Kıbrıs Çıkarması" aleyhindeki içeriğiyle Türk kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Kıbrıs Türkünün haklı davasının savunulmasını, zulme uğrayan soydaşlarımızın kurtarılmasını amaçlayan "Kıbrıs Barış Harekâtı", adının hakkını vererek hukuk çerçevesinde Ada'ya huzur getirmiştir. Kahraman Türk askeri Kıbrıs'a barış ve huzur götürmüş, akan kan durmuş, mazlumun göz yaşları silinmiştir. Tarihi gerçekler ortadayken bazı çevrelerin art niyetli olarak Türkleri, ülkemizi ve kahraman ordumuzu kötüleyen bir filmle ortaya çıkması kabul edilemez bir yanlıştır. Yapım, daha önce menşe ülkesindeki televizyonlarda yayınlanmış ve sonrasında Netflix tarafından lisanslanmıştır. Ülkemizdeki dijital yayın hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluş olarak Üst Kurulumuz, yayıncı Netflix ile gerekli görüşmeleri yapmış ve yapımın yayınlanmayacağına dair anlayış birliğine varılmıştır. Söz konusu yapım, sadece daha önce yayınlandığı ülkede (Yunanistan) Netflix kataloğuna girecek, Türkiye'de veya herhangi bir ülke kataloğunda yer almayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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