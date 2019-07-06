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Skandal anlaşma çiğnendi bile! Terör örgütü bir çocuğu daha kaçırdı

Birleşmiş Milletler ile ''çocukları savaştırmayı bırakma'' konusunda anlaşma yaparak savaş suçunu itiraf eden terör örgütü YPG/PKK, 14 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02
Skandal anlaşma çiğnendi bile! Terör örgütü bir çocuğu daha kaçırdı

Birleşmiş Milletler (BM) ile imza attığı "çocukları savaştırmayı bırakma" eylem planıyla işlediği savaş suçlarını itiraf eden terör örgütü YPG/PKK, 14 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırdı. Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin (ENKS) internet sitesinde yer alan habere göre, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, 3 gün önce ülkenin kuzeyinde Tel Rıfat bölgesi yakınlarındaki kampta dedesiyle yaşayan 14 yaşındaki Afrinli Cemal Cabo'yu kaçırdı.

Cabo'nun ailesi, BM ile "çocukları savaştırmayı bırakma" eylem planını imzalayarak işlediği suçları kabul eden YPG/PKK'nın, çocuklarını zorla silah altına almak için kaçırdığını belirtti. Aile, bir ay önce de aynı şekilde kaçırılan ve aracılar vasıtası geri getirilen Cabo'nun serbest bırakılarak geri dönmesini bekliyor.

SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın, BM Genel Sekreterinin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba ile BM Cenevre ofisinde "bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" hazırlanan eylem planına imza attığı 3 gün önce ortaya çıkmıştı.

Uzun süredir 11-16 yaş arası çocukları savaştırdığı bilinen YPG/PKK skandal anlaşmayla, bu konudaki suskunluğunu bozmuş ve durumu ilk kez kabul etmişti. Uluslararası insan hakları örgütlerinin defalarca gündeme getirdiği konu, Anadolu Ajansı tarafından da belgelenmişti.

AA, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerlerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan çocuk savaşçıların fotoğraflarını servis etmişti. Yine 22 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekatı ile imha edilen ve YPG/PKK'nın çocukları eğittiği belirlenen kamp, AA tarafından görüntülenmişti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:02
  1. Birleşmiş Milletler
  2. YPG
  3. PKK

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