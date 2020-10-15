Skandal açıklama! Yan yana gelip Türkiye'yi tehdit ettiler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yasal ilerleyişinin tam karşısında duran Almanya, Türkiye'nin yeniden NAVTEX ilanına ateş püskürterek yanıt verdi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’nin gemiyi Akdeniz’e geri gönderme kararının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

AB yaptırımlarını gündeme getirme olasılığı hakkındaki soruya Maas, AB’nin nasıl tepki vereceğine karar vermek için bir hafta bekleyeceğini söyledi. Maas “Beklenen görüşmeler iki seferdir yapılamıyor ve ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Bir hafta içinde ilerleme olup olmadığını görmek için beklemeliyiz ve sonra AB tarafından hangi tavrın benimsenmesi gerektiğini göreceğiz” dedi.

Fransa'da küstah açıklama

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Paris'te Alman ve Polonyalı mevkidaşlarıyla düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bizim için şurası açık ki Türkiye sürekli provokatif eylemlerde bulunuyor. Bunlar, kabul edilemez eylemler" dedi.

Le Drian artık topun Ankara'da olduğunu, ancak Avrupa Birliği'nin (AB) de Türkiye diyaloğa yanaşmazsa "güç dengesini değiştirmeye hazır olduğunu" söyledi