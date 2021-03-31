Skandal açıklama! Katliamdan keyif alıyor

Suriye’de insani ve ticari hedeflere yönelik saldırına hız veren Rusya’dan tuhaf bir açıklama geldi. Suriye’nin kuzeyine düzenlenen saldırılara katılan Rus “Veliky Novgorod” denizaltısının komutanı General Denis Soobin, operasyonlardan önce ‘keyifli anlar yaşadıklarını’ söyledi. General Soobin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın “Zvezda” kanalına komutanı olduğu denizaltıda özel röportaj verdi. Akdeniz’de görevde olan denizaltıda yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler veren Soobin, mürettebatın füze saldırıları sırasında kendilerine verilen görevi keyifle yaptıklarını söyledi.

Akdeniz’de görev yapıyor

Soobin, “Füze fırlatılmadan önce bir hazırlık, alarm ve savaşa hazır olma durumu var. Füzeleri sudan çıkarıp hedefe ulaştırmak için tüm hesaplar en doğru şekilde yapılması önemli. Ancak, mürettebat tüm bu hazırlıklardan sonra denizaltının içinde füze torpidolarını fırlatırken herhangi bir titreşim hissetmiyor. Kendilerine verilen görevi büyük bir keyifle tamamlıyor” ifadelerini kullandı. “Veliky Novgorod” denizaltısı Suriye’nin çeşitli bölgelerinde, özellikle ülkenin kuzeyinde bombalama operasyonlarına katılmıştı. Novgorod yaklaşık bir yıldır Akdeniz’de görev yapıyor.

Saldırıları arttırdı

Rusya’nın geçtiğimiz haftalarda savaş uçakları ile İdlib’e yedi hava saldırısı düzenledi ve sivilleri hedef aldı. El-Hamran köylerindeki bir pazarı hedef alan bombalı saldırıda, biri Suriye Sivil Savunma gönüllüsü olmak üzere dört sivil hayatını kaybetti, 42 kişiyi yaraladı ve maddi hasar meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın geçen yıl bir raporda belgelediği, Rusya, Esad rejim güçleri ve İranlı Milisler’in özellikle tıbbi tesisleri hedef aldığını duyurdu. 26 Nisan 2019’dan 18 Şubat 2020’ye kadar Halep ve İdlib kırsalında en az 67 tıbbi tesisi hedef aldı.