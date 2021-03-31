  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Skandal açıklama! Katliamdan keyif alıyor
Dünya

Skandal açıklama! Katliamdan keyif alıyor

Suriye’nin kuzeyinde sivillere yönelik saldırılara katılan “Veliky Novgorod” denizaltısının komutanı General Denis Soobin’den tartışılacak skandal bir açıklama geldi. Soobin, “Mürettebat kendilerine verilen görevi büyük keyifle tamamlıyor” dedi. Sivil katliamlara bulaşan denizaltı bir yıldır Akdeniz’de görev yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 08:33:00 -
Skandal açıklama! Katliamdan keyif alıyor

Suriye’de insani ve ticari hedeflere yönelik saldırına hız veren Rusya’dan tuhaf bir açıklama geldi. Suriye’nin kuzeyine düzenlenen saldırılara katılan Rus “Veliky Novgorod” denizaltısının komutanı General Denis Soobin, operasyonlardan önce ‘keyifli anlar yaşadıklarını’ söyledi. General Soobin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın “Zvezda” kanalına komutanı olduğu denizaltıda özel röportaj verdi. Akdeniz’de görevde olan denizaltıda yaptıkları çalışmalar konusunda bilgiler veren Soobin, mürettebatın füze saldırıları sırasında kendilerine verilen görevi keyifle yaptıklarını söyledi.

Akdeniz’de görev yapıyor

Soobin, “Füze fırlatılmadan önce bir hazırlık, alarm ve savaşa hazır olma durumu var. Füzeleri sudan çıkarıp hedefe ulaştırmak için tüm hesaplar en doğru şekilde yapılması önemli. Ancak, mürettebat tüm bu hazırlıklardan sonra denizaltının içinde füze torpidolarını fırlatırken herhangi bir titreşim hissetmiyor. Kendilerine verilen görevi büyük bir keyifle tamamlıyor” ifadelerini kullandı. “Veliky Novgorod” denizaltısı Suriye’nin çeşitli bölgelerinde, özellikle ülkenin kuzeyinde bombalama operasyonlarına katılmıştı. Novgorod yaklaşık bir yıldır Akdeniz’de görev yapıyor.

Saldırıları arttırdı

Rusya’nın geçtiğimiz haftalarda savaş uçakları ile İdlib’e yedi hava saldırısı düzenledi ve sivilleri hedef aldı. El-Hamran köylerindeki bir pazarı hedef alan bombalı saldırıda, biri Suriye Sivil Savunma gönüllüsü olmak üzere dört sivil hayatını kaybetti, 42 kişiyi yaraladı ve maddi hasar meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Ağı’nın geçen yıl bir raporda belgelediği, Rusya, Esad rejim güçleri ve İranlı Milisler’in özellikle tıbbi tesisleri hedef aldığını duyurdu. 26 Nisan 2019’dan 18 Şubat 2020’ye kadar Halep ve İdlib kırsalında en az 67 tıbbi tesisi hedef aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO'da Polat Alemdar depremi!
Medya

EDHO'da Polat Alemdar depremi!

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm g..
Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!
Dünya

Beşar Esad ve eşi Esma Esad’dan kötü haber!

Vatandaşlarını vahşice katleden ve bir süre önce koronavirüse yakalanan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın iyileştiği öğre..
Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin
Dünya

Çinli diplomattan savaş çıkartacak sözler: Ülkeni ABD'nin koşan köpeğine çevirdin

Çin'in Kanada vatandaşlarını casusluk suçlamasıyla gözaltına almasının ardından iki ülke arasında yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay