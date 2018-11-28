Sızlanmayı bırakırsak minik evimizi “büyük” döşeyebiliriz

Şimdilerde büyük şehirlerde konserve kutuları gibi dairelere tıkıştık. Gücümüz mini minnacık birine ancak yetti, aldık girdik içine. Koca koca bloklar bunlar. Kat kat üstüne. Tabii ona uygun olarak tavanları da basık. Odaları küçük. Koridorları dar. Sızlanmamak mümkün değil. Ama inşallah büyüğü de nasip olur. Şimdi sızlanmayı bırakıp küçük de olsa yuvamızı mutlu, yaşanılacak bir şekilde döşemeliyiz. Küçük bir evde yaşamak, küçük düşünmemizi gerektirmez. Önerilerimizi hayata geçirerek minik yuvanızın daha geniş ve ferah olmasını sağlayabilirsiniz.

Koyu renkler küçük mekanlara karanlık ve kasvetli bir hava verir. Küçük mekanları canlı ve geniş göstermek için; renk seçiminde beyaz, krem ve açık sarıyı tercih edebilirsiniz.

- Daha geniş görünsün istiyorsanız, duvarlarda bordür gibi detaylardan kaçınarak, ayna gibi objelerden faydalanabilirsiniz.

- Alçak tavanlı evinizde yüksek tavanlı, ferah bir ortam olsun istiyorsanız, seçiminizi boyuna çizgili duvar kağıtlarından yana yapmalısınız.

- Dekorasyonda açık renk mobilyanın yanı sıra cam ya da akrilik tablalı mobilyaları tercih ederseniz daha ferah bir görünüm elde edebilirsiniz.

- Bir çalışma odasına ihtiyacınız varsa, var olan odalarınızdan birini paravan ya da tavana monte edilmiş raylı bir perde ya da kapı sistemiyle ayırın. Böylece kendinize şirin bir çalışma alanı yapabilirsiniz.

- Sandalye tercihinizde fazla yer kaplayan kollu sandalyeler yerine, sade ve minyatür tarzda olabilir. Böylece evinizde açıklıklar artar ve ferah bir alan kazanabilirsiniz

- Odanın yoğun ve kalabalık görünümünü azaltmak için göz hizanızı boş bırakabilirsiniz

- Banyo ve mutfak gibi mekanlarda kullanılacak seramiklerin ölçüsü ne kadar küçük olursa, mekan o kadar büyük görünür

- Büyük sehpalardan vazgeçemiyorsanız, yere yakın olanları tercih ederek görüntüden kazanabilirsiniz

- Salonda ağır bir büfe yerine televizyon, kitaplık ve büfe fonksiyonlarını içeren çok amaçlı sistemleri tercih ederseniz eviniz daha ferah görünebilir

- Masa ve sandalyeleri duvarlara yaslamak yerine, simetrik bir şekilde köşe ve duvarları boş bırakarak yerleştirmek alan kazandırır

- Depolama işleri için dolap yerine dekoratif kutulardan yararlanabilirsiniz

- Büyük dekoratif aksesuarlarınızı sehpa yerine yere yerleştirirseniz, daha geniş alan kazanacağınıza emin olabilirsiniz

- Evin girişindeki karışıklığı azaltmak için askılık yerine, kapalı bir portmanto kullanabilirsiniz

- Evinizin kör noktalarını belirleyip, değerlendirebilirsiniz. Sık kullanmadığınız tamirat aletleri, valiz, eski ayakkabı gibi eşyaları, tavandan koridor kapısının üzerine uzanan bir dolapta saklayabilirsiniz.

- Perde yerine store ya da jaluziyi tercih ederseniz, perdenin yarattığı kalabalık görüntüden kurtulabilirsiniz..