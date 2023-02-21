Sizin yardımınız batsın! Rezalet kampanya

Dünyanın en gözde şehirlerinde, üyelere özel hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un İstanbul şubesinin depremzedelere yardım için duyurduğu kampanya herkesi şaşkına çevirdi.

Söz konusu kampanyaya tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, "Sizin yardımınız batsın" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Nick Jones'un kurucusu olduğu, dünyanın en gözde şehirlerinde, üyelere özel hizmet veren sosyal kulüp Soho House'un İstanbul şubesinden skandal kampanya! Kulübün, depremzedelere yardım için üyelerine duyurduğu kampanya herkesi şaşkına çevirdi.

Kulüp, 'Türkiye İçin Destek' menüsü hazırlamış. Köfte ve mantıdan oluşan mönüden elde edilecek gelir, depremzedelere gönderilecekmiş! Bu aymazlıkla da kalmayan kulüp, üyelerine bir de çağrıda bulunmuş;

"Sizi sıcak çay eşliğinde deprem bölgesine atkı ve bere örme etkinliğine davet ediyoruz." Sizin yardımınız batsın! Depremzedelere yardım mı yapacaksınız yoksa bundan faydalanmaya mı çalışıyorsunuz? Hele "sıcak çay eşliğinde" ile başlayan atkı ve bere örme etkinliği nedir yahu!



Biraz empati yapın. Bence sizin niyetiniz yardım falan değil, kulübünüze müşteri çekip para kazanmak. Yardım yapacaksanız da herkes gibi ayni yada da nakdi olarak yapın. Bu arada birçok üyenizin çok kızdığını ve üyeliğini iptal edeceğini de söyleyeyim. (…)"