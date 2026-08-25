3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de
Japon otomobil devi Mazda 3 yıl aranın ardından yeniden Türkiye piyasasına girmeye hazırlanıyor.
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Japon otomobil devi Mazda 3 yıl aranın ardından yeniden Türkiye piyasasına girmeye hazırlanıyor.
Japon otomobil devi Mazda, 2023 yılında Türkiye pazarından resmi olarak çekilerek otomobilseverleri üzmüştü.
Türkiye'ye yeniden dönüp dönmeyeceği konuşulurken Doğan Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya, otomobil gazetecisi Özgür Taylan Dil'in programında Mazda hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.
Sakarya, Mazda'nın yeni modellerini Türkiye'ye getirmek için görüşmeler yürüttüklerini belirtti.
TÜRK PAZARINA HAZIRLIK Bu görüşmeler kapsamında, özellikle Mazda 3 gibi kompakt modellerin ve markanın bazı pick-up modellerinin Türkiye pazarına sunulması planlanıyor. Mazda meraklıları için bu durum, sevdikleri modellere yeniden kavuşma ihtimalini doğuruyor.
Webktekno’da yer alan habere göre Japon otomotiv devi Mazda hakkında konuşan Sakarya, markanın yeni modellerini Türkiye’ye getirmek adına görüşmeler yaptıklarını belirtti. Yönetici, Mazda’nın Mazda 3 gibi küçük kompakt araçlarının ve bazı pick-up modellerinin Türkiye pazarına sunulabileceğini dile getirdi.
Öte yandan servis noktası sayısını 22'ye çıkaran Doğan Trend Otomotiv, Mazda sahiplerine satış sonrası hizmet konusunda destek vermeye devam ediyor.
Bu adım, Mazda'nın Türkiye pazarındaki varlığını sürdürme kararlılığını gösteriyor. Sakarya, programda sadece Mazda değil, Doğan Trend Otomotiv bünyesindeki diğer markalar hakkında da bilgiler paylaştı.
SAIC Grubu'na bağlı Maxus markasının pick-up modelinin yıl sonunda Türkiye pazarına sunulacağı ve hem 4x2 hem de 4x4 seçenekleriyle müşterilere sunulacağı belirtildi.
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