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Otomotiv
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Yeniakit Publisher
3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

Japon otomobil devi Mazda 3 yıl aranın ardından yeniden Türkiye piyasasına girmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - 3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

Japon otomobil devi Mazda, 2023 yılında Türkiye pazarından resmi olarak çekilerek otomobilseverleri üzmüştü.

#2
Foto - 3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

Türkiye'ye yeniden dönüp dönmeyeceği konuşulurken Doğan Trend Otomotiv CEO'su Uğur Sakarya, otomobil gazetecisi Özgür Taylan Dil'in programında Mazda hayranlarını heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - 3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

Sakarya, Mazda'nın yeni modellerini Türkiye'ye getirmek için görüşmeler yürüttüklerini belirtti.

#4
Foto - 3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

TÜRK PAZARINA HAZIRLIK Bu görüşmeler kapsamında, özellikle Mazda 3 gibi kompakt modellerin ve markanın bazı pick-up modellerinin Türkiye pazarına sunulması planlanıyor. Mazda meraklıları için bu durum, sevdikleri modellere yeniden kavuşma ihtimalini doğuruyor.

#5
Foto - 3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

Webktekno’da yer alan habere göre Japon otomotiv devi Mazda hakkında konuşan Sakarya, markanın yeni modellerini Türkiye’ye getirmek adına görüşmeler yaptıklarını belirtti. Yönetici, Mazda’nın Mazda 3 gibi küçük kompakt araçlarının ve bazı pick-up modellerinin Türkiye pazarına sunulabileceğini dile getirdi.

#6
Foto - 3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

Öte yandan servis noktası sayısını 22'ye çıkaran Doğan Trend Otomotiv, Mazda sahiplerine satış sonrası hizmet konusunda destek vermeye devam ediyor.

#7
Foto - 3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

Bu adım, Mazda'nın Türkiye pazarındaki varlığını sürdürme kararlılığını gösteriyor. Sakarya, programda sadece Mazda değil, Doğan Trend Otomotiv bünyesindeki diğer markalar hakkında da bilgiler paylaştı.

#8
Foto - 3 yıl önce apar topar çekilmişti: Otomobil devi yeniden Türkiye'de

SAIC Grubu'na bağlı Maxus markasının pick-up modelinin yıl sonunda Türkiye pazarına sunulacağı ve hem 4x2 hem de 4x4 seçenekleriyle müşterilere sunulacağı belirtildi.

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