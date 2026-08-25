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Yerel Dalgaların 1 metreyi bulacağı 3 şehir için acil önlem!
Yerel

Dalgaların 1 metreyi bulacağı 3 şehir için acil önlem!

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Dalgaların 1 metreyi bulacağı 3 şehir için acil önlem!

Kocaeli’nin Kandıra ve Sakarya’nın Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giriş yasaklandı. Samsun’da ise dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının 15 deniz miline ulaşması beklenirken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Kocaeli’nin Kandıra ve Sakarya’nın Kocaali ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giriş yasaklandı. Samsun’da ise dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının 15 deniz miline ulaşması beklenirken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Kocaeli, Sakarya ve Samsun'da denize girme yasağı uygulandı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Babalı, Dikili, Tuzağzı, Uzunkum, Sarısu ve Cebeci sahillerinde denize girmek kesinlikle yasaklandı. Kaymakamlık, yasağa uyulmasını ve izin verilen plajlarda sadece duba ve mantarla çevrili alanlarda yüzmeyi istedi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde de benzer şekilde denize girişlere izin verilmiyor.

 

DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 METREYE ULAŞACAK

Samsun'da ise vatandaşlara denize girmemeleri yönünde uyarıda bulunuldu. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın ortak verilerine göre, il genelinde dalga yüksekliğinin 1 metreye, rüzgar hızının ise 15 deniz miline ulaşması bekleniyor.

Yetkililer, 25 Ağustos Salı günü için olası boğulma vakalarının önüne geçilebilmesi amacıyla vatandaşların denize girmemeleri çağrısında bulundu.

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