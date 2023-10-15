Sizin demokrasiniz yerin dibine batsın! Almanya'dan skandal ‘Filistinli yazar’ kararı

Frankfurt Kitap Fuarı, katil İsrail ile dayanışma organizasyonuna döndü.

Yahudiler Gazze'ye ölüm yağdırırken, fuarda skandal bir İsrail desteğine imza atıldı.

Filistinli yazarın ödülü iptal edildi!

Frankfurt Kitap Fuarı’nda Filistinli yazar Adania Shibli, ödül listesinden çıkarıldı. Fuar yönetimi, Filistinli yayıncıların fuara katılımını da engelledi.

Ödül verilecek isimlerden biri olan Shibli’nin listeden çıkarılması ve Filistinli yayıncıların fuara katılımının engellenmesi tepkilere neden oldu. Daha da ileri giden Alman fuar yönetimi, etkinliği İsrail ile dayanışma organizasyonuna çevireceğini ilan etti. Fuar yönetimi Filistinli yazarın yerine İsrailli bir yazara ödül verileceğini duyurdu.

Türk yayıncılardan fuara katılmama kararı!

Fuar katılımcılarından olan Türk yayıncılar skandala tepki göstererek protesto kararı aldı. Türk yayıncıların yanı sıra Katar, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere diğer Arap devletleri de fuardan çekildiklerini duyurdu.

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Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği üyesi yayıncılar, skandal karara tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

Frankfurt Kitap Fuarı Yönetimi'nin Gazze'deki insanlık dramı ortadayken Filistinli yayıncılara karşı tavır koyarken, İsrail'in yaptığı katliamları açıkça destekleyen uygulamaları ve açıklamaları kesinlikle kabul edilebilir değildir.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği Derneği Üyesi yayıncılar olarak her zaman mağdur milletlerin yanında durduğumuz gibi bugün de Filistin halkının ve Filistinli yayıncı meslektaşlarımızın yanında durduğumuzu, haklı davalarını sonuna kadar desteklediğimizi ilan ederiz.

Ayrıca üyelerimizin Frankfurt Kitap Fuarının bu tavırlarını ve uygulamalarını protesto ederek kitap fuarına katılmayacaklarını bildiririz.