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Gündem Sizim modanız batsın! Tesettürle özdeşleşen ehrama yarı çıplak hakaret
Gündem

Sizim modanız batsın! Tesettürle özdeşleşen ehrama yarı çıplak hakaret

Yeniakit Publisher
2023-09-17 12:50:00 -
Sizim modanız batsın! Tesettürle özdeşleşen ehrama yarı çıplak hakaret

Tesettürle özdeşleşe ehram, Bayburt'ta sözde moda adı altında yarı çıplak mankenlerin ellerinde yerlerde süründürüldü.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde ’Harman Sonu’ programı düzenlendi. Program, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile İyilik İçin Sanat Derneği’nin işbirliğiyle başlatılan ’Sanatçı Yerleştirme Programı’ dahilinde ağırlanan Loya Kader Öztürkmen’in ’Eleğin Hafızası’ isimli sergisinin açılışıyla başladı. Dr. Feride Çelik’in küratörlüğünü üstlendiği, Loya Kader Öztürkmen’in yöreye özgü bitkileri kullanarak yaptığı 13 farklı eleğin yer aldığı sergide davetliler eser sahibinden bilgiler alarak, elekleri incelediler.

Sergiyi inceleyen konuklar daha sonra Loru Han önünde Gerçekleşen Ehram defilesini izlediler. Bayburtlu kadınların giydiği ve tesettürle özdeşleşen yöresel giysi olan ehramı sözde günümüz kıyafetlerine uyarlayarak tasarlayan modacıSeren Erdoğan’ın ’Ehram’ın Sırrı’ defilesi, büyük tepki topladı.

Anadolu’nun güzelliklerini tüm dünyaya yaymak, kültür derinliğini görünür kılmak maksadıyla bugün 3 farklı program tertip ettiklerini söyleyen müze kurucusu Kenan Yavuz, "Bugün harman sonu programımızda 3 farklı etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız Anadolu’nun güzelliklerini, tüm dünyaya duyurmak, kültür derinliğimizi görünür kılmak. Biraz önce ’Eleğin Hafızası’ adını verdiğimiz çalışmamızla elek sergimizi açtık. Bayburt’un çok önemli bir değeri olan ehram, sanatçı Seren Erdoğan tarafından tasarlandı, hazırlandı. Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin sunumuyla birazdan defilemizi izleyeceğiz. Ardından Burcu Hancı ve Dilan Dereli’nin ’Bozkırın sesi Anadolu Ezgileri’ konserini dinleyeceğiz, böylece harmanımızı kapatmış olacağız" dedi.

Ehramı kendi modalarına alet eden sosyetiklerin skandal defilesi büyük tepkiye neden oldu.

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Yorumlar

Türk

Bu mındar etmediğiniz o kalmıştı ne işleri var bunların Bayburt'ta Nerden bu cesareti alıyorlar

Ahmet

Vay Bayburt'um vay.Senide bozdular ha.Yazik çok üzüldüm.Ülke kültürel olarak batıyor zaten Baybut gibi sağlam bir yerin bu hale gelmesi çok ama çok üzücü.
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