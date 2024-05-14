Sizi gidi soykırımcı katillerin ortakları sizi! Bunlar İsrail'e köle olmuş be

ABD'nin İsrail'e yaptığı silah sevkiyatları ve bu silahların Gazze'de kullanılması uluslararası tepkilere neden oluyor. Bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD yönetimine İsrail'e silah sevkiyatının sınırlanması çağrısında bulunarak, silahların uluslararası hukuk çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığının raporlanmasını talep etti. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu silahların savaş suçu içerebileceği yönünde raporlar vermesiyle başkan Joe Biden yönetimi zor bir duruma düştü. ABD’nin, ne yaparsa yapsın, asla dünyadaki halkların gönüllerde yapıştıracağı "Soykırımcı katillerin ortağı" yaftasından kurtulamayacağına dikkat çeken Takvim gazetesi yazarı Bekir Hazar, “Eurovision'da İsrail temsilcisi şarkısını seslendirirken salondaki binlerce kişinin çığlık çığlığa ‘Yuh’ çekmesi boşuna değil. Milyarlarca kişi de sokaklarda ve beyinlerde binlerce bebek ve çocuğun katledilmesinde kullanılan 907 kilogramlık bombaları biliyor ve ABD'ye 1 TONLUK ‘Yuh’ çekiyor” dedi. Hazar, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) ABD perde arkasında bankalarıyla, silah sanayii ve petrol şirketlerinin patronlarıyla esir alınmış zavallı bir ülkedir. Bu köleliğe sahiplik yapan şirketler İsrail'in kurucuları ve bu amaca hizmet edecek yeni şirketler doğuran küresel sermaye gücüdür.

Senatör Sanders "ABD, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sivilleri bombalamayı bırakması için yalvarırken, aynı zamanda şehirleri yerle bir edecek binlerce bomba gönderemez. Bu tiksindirici derken "Küresel oligarşiyi sona erdirmeliyiz" diye haykıran bir Yahudi'ydi.

Onu bile İsrail "Yahudi karşıtı" olmakla suçlayacak kadar zavallılaştı.

ABD Ulusal Güvenlik Genelgesi'ne göre, Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail'in Amerikan silahlarını kullanımının ABD yasaları ya da uluslararası hukuku ihlal etmediğine ilişkin verdiği güvenceleri güvenilir bulup bulmadığına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulunmasını öngörüyordu.

Bağımsız senatör Bernie Sanders'ın bu genelgeyi hatırlatarak Biden yönetiminden böyle bir raporun hazırlanması ve çıkacak bulgulara göre İsrail'e silah sevkiyatına kısıtlama getirilmeye başlanması çağrıları gelmişti. Bu çağrı ahmak Biden ve ekibinin paçasını tutuşturdu. Şimdi ABD Başkanı Biden İsrail'e gönderilen 907 kilogramlık bombalar sorulduğunda "Bu bombalar ve nüfus merkezlerini hedef alan diğer yöntemler sonucunda Gazze Şeridi'nde siviller öldürüldü." itirafında bulunarak ağlıyor. Uzun zamandır geciktirilen rapor da Sanders'in girişimiyle önceki gün açıklanıverdi.

Dışişleri Bakanlığı raporda "Bizim silahları İsrail savaş suçu işleyerek kullanmış olabilir. Ancak henüz netleştiremedik. Eksiksiz bilgiye sahip değiliz" diyerek "Kem küm" ediyordu.

ABD'de Kasım'da seçim vardı. Biden yönetimi seçimi kaybetme ve ardından "Savaş suçuna ortak olup yargılanma" korkusuyla yaşıyordu. İsrail'e verdikleri 907 kilogram ağırlığındaki bombalar, Birleşmiş Milletlere göre "Patlamadan kaynaklanan basınç akciğerleri parçalayabilir, sinüs boşluklarını patlatabilir ve patlama alanından yüzlerce metre uzakta bulunanların uzuvlarını koparabilir"di.

ABD'nin ahmak yöneticileri bunları biliyor, Gazze'den gelen binlerce bebek-çocuk katliamı görüntülerini görüyor ve utanmadan "Henüz tespit, belge yok" diyerek bir yerlerini kurtarmaya çalışıyordu.

Ne yaparlarsa yapsınlar, asla dünyadaki halkların gönüllerde yapıştıracağı "Soykırımcı katillerin ortağı" yaftasından kurtulamayacaklar. Artık buna mahkum oldular.

Eurovision'da İsrail temsilcisi şarkısını seslendirirken salondaki binlerce kişinin çığlık çığlığa "Yuh" çekmesi boşuna değil. Milyarlarca kişi de sokaklarda ve beyinlerde binlerce bebek ve çocuğun katledilmesinde kullanılan 907 kilogramlık bombaları biliyor ve ABD'ye 1 TONLUK "Yuh" çekiyor.

İsrail'e köle olmak ABD'yi ne hale getirdi. O yüzden bu sistem artık yıkılmaya mahkum…”

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