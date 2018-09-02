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Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı?

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara;“Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı?” sorusunu yöneltti.

02 Eylül 2018 Pazar 14:05

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

12 milyonu aşkın emekli Ocak ayında uygulanacak zammı merakla bekliyor.  Zam oranı ise Pazartesi günü açıklanacak enflasyon verilerine göre belli olacak.

EMEKLİLERİN OCAK AYI ZAM ORANI PAZARTESİ BELİRLENECEK

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketine göre, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6.67 olacağı tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artış yüzde 6.67 olacak. Memur emeklilerine de yüzde 4'lük toplu sözleşme artışına ilaveten 2018'in ikinci yarısında yüzde 3.5'lik oran aşıldığından yüzde 3.17 enflasyon farkı oluşacak.

Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.17'ye ulaşacak. Ekonomistlerin tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin maaşında 68,12 ile 326,31 lira arasında artış yaşanacak.

SEYYANEN ZAM 100 GÜN İÇİNDE HAYATA GEÇECEK

Öte yandan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya ekstra zam yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay müjdesini verdiği seyyanen zam 100 gün içerisinde hayata geçirilecek. Düzenleme ile düşük maaşlı emeklilere iyileştirme yapılacak. Bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

SİZCE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLMALI?

Akit Soruyor ekibi açıklanacak enflasyon rakamları ve belirlenecek zam oranı öncesinde emeklilere mikrofon uzattı. “Sizce emekli maaşı ne kadar olmalı?” sorusunu yöneltti.

Sorumuza yanıt veren hemen her emekli günümüz şartlarında aldıkları maaş ile geçinemediklerini ifade ederken; bir kişi ise Türkiye’deki emeklileri yabancılarla karşılaştırarak şu ifadeleri kullandı:

2 bin lira olmalı. Benim aldığım emekli maaşı bin altıyüz küsür lira. Tam rakamı da bilmiyorum. Sürekli kesinti var. Şu anda Antalya’da şurada burada, Alman emeklisi, Fransız emeklisi, İngiliz emeklisi tatilde. Ben ise işe gidiyorum.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 14:05
  1. Antalya
  2. Emekli maaşı

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