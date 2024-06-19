  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail ordusu resmen duyurdu! Gazze'den sonra Lübnan'a yönelik "operasyonel plan"

19 Haziran 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Dursun Ali Erzincanlı tarif etti! Diamond Tema kimdir?

Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! 'İlber Ortaylı ile bayram kahvaltısı'

Mansur Yavaş'a yakın hesaptan Ekrem İmamoğlu'na 'milli maç' göndermesi! 'Özel uçak tutup tribünde maçı izlemek yerine...'

Dört müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar

Bakan Yumaklı Çanakkale'deki son durumu aktardı! İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı

CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek

Erdoğan ile Paşinyan görüştü! Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme vurgusu

Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'
Sosyal Medya Sizce bu tesadüf mü? Bakın 50 Euro’nun arkasından hangi figür çıktı
Sosyal Medya

Sizce bu tesadüf mü? Bakın 50 Euro’nun arkasından hangi figür çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-19 15:30:00 -

Sosyal medyada yer alan bir video adeta ağızları açık bıraktı. İki 50 Euro’nun birleştirilmesiyle ortaya şeytani figür Baphomet çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan bir video çok dikkat çekti. İki adet 50 Euro’nun ikiye katlanıp birleştirilmesinin ardından ortaya Baphomet yüzü çıktı. Şeytani figürü görenlerin tüyleri ise diken diken oldu.

Baphomet nedir?

Baphomet veya Bafomet, 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınak Şövalyeleri'nin taptığı iddia edilen şeytanî figür. Tarihte bir ilah olarak ilk 1307 yılında kullanılmış olsa da Baphomet terimi 19. yüzyılda popülerize edilmiştir. Özellikle bu tarihten sonra Eliphas Levi tarafından çizilmiş "Sabbat Keçisi" olarak da anılan eser ile Baphomet karakterize edilmeye başlanmıştır. Bu tasvir erillik ve dişilik, iyi ve kötü, aşağı ve yukarı gibi zıt kavramları içerir.

Antalya'da araba sıcaktan eridi! '' Sahibinden temiz erimiş araba''
Antalya'da araba sıcaktan eridi! '' Sahibinden temiz erimiş araba''

Sosyal Medya

Antalya'da araba sıcaktan eridi! '' Sahibinden temiz erimiş araba''


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Google'ın Gemini uygulaması Türkiye'de
Google'ın Gemini uygulaması Türkiye'de

Teknoloji

Google'ın Gemini uygulaması Türkiye'de

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23