Sizce bu tesadüf mü? Bakın 50 Euro’nun arkasından hangi figür çıktı

Sosyal medyada paylaşılan bir video çok dikkat çekti. İki adet 50 Euro’nun ikiye katlanıp birleştirilmesinin ardından ortaya Baphomet yüzü çıktı. Şeytani figürü görenlerin tüyleri ise diken diken oldu.

Baphomet nedir?

Baphomet veya Bafomet, 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen Tapınak Şövalyeleri'nin taptığı iddia edilen şeytanî figür. Tarihte bir ilah olarak ilk 1307 yılında kullanılmış olsa da Baphomet terimi 19. yüzyılda popülerize edilmiştir. Özellikle bu tarihten sonra Eliphas Levi tarafından çizilmiş "Sabbat Keçisi" olarak da anılan eser ile Baphomet karakterize edilmeye başlanmıştır. Bu tasvir erillik ve dişilik, iyi ve kötü, aşağı ve yukarı gibi zıt kavramları içerir.

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