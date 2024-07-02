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Yaşam Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Yangınlara davetiye çıkarıyor
Yaşam

Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Yangınlara davetiye çıkarıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-02 17:23:00 -
Siz siz olun bu hatayı yapmayın! Yangınlara davetiye çıkarıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte yurdumuzun birçok yerinde yangınlar yaşanıyor. Yapılan basit hatalar büyük hasarlara yol açıyor. İşte, uzmanından altın uyarılar...

Kayseri'de sıcak havaların etkisiyle yangın vakalarında artış yaşandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, sıcak havalarda araçlarda çakmak, deodorant gibi ürünlerin bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, uyarılarda bulundu. Kızılkan; "Ekinlerin biçme dönemine yaklaştığı, mahsullerin tarladan kaldırıldığı şu dönemde özellikle tarım arazilerinde meydana gelebilecek yangın olayı ekonomik anlamda ciddi sıkıntılara neden olacaktır. O bölgelerden geçen araçların şoförlerinin dikkatli olması, açık ateşi dışarıya atmamaları konusunda kendilerini uyarmak istiyoruz. Mangal yakarken ilk olarak mangal yakacağımız arazinin etrafında kurumuş otların olup olmadığını tespit etmemiz gerekmektedir. Otlardan arınmış alanda mangalı yakmamız, işimiz bittikten sonra da mangal ateşini bir toprağın içine gömmek ve su dökmek suretiyle yangın çıkmasını önleyebiliriz. Kontrol dışı atılan her ateş yangına sebebiyet verdiği gibi birçok canlının da doğa içerisinde yok olmasına ve zarar görmesine neden olacaktır. Bu nedenle dikkatli olmamız gerekmektedir. Yangın gördüğümüzde de 112 acil çağrı merkezini aramalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kızılkan, "Özellikle araç içerisinde bir canlının bırakılması güneşli ortamda ciddi durumlara sebebiyet verdiği gibi deodorant, parfüm ve çakmak gibi malzemelerin direk güneşle muhatap olması genleşmeye bağlı olarak araç içerisinde patlamaya ve beraberinde yangın çıkmasına sebep olacaktır. Bu nedenle sürücülerin özellikle dikkatli olmaları ve araç içerisinde bu tür malzemeleri güneşi görmeyecek yerlere koymamaları konusunda uyarmak isterim" dedi.

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