Siz, siz olun bu gıdaları açken tüketmeyin!

Doğada bulunan faydalı besinleri tüketmek kadar bunları doğru zamanda yemek de önemli. Yanlış zamanlamayla tüketilen gıdalar sağlığınızı tahmin ettiğinizden çok daha fazla olumsuz etkiliyor. İşte, o besinler!

Açken tüketilmemesi gereken o besinler

Muz

Potasyum deposu olan muzun şeker oranı diğer meyvelere oranla biraz daha yüksektir. Bu nedenle diyetlerde çok fazla tavsiye edilmez. Aç karnına tüketildiğinde hem içerisindeki magnezyum kalbinize zarar verebilir hem glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir.

Mayalı hamur işleri

İçlerindeki doymuş yağ, un ve şeker nedeniyle hamur işleri genel olarak sağlıklı beslenmek isteyen insanlara tavsiye edilmez. Yapılan araştırmalarda şeker ve un gibi gıdaların pek çok kronik hastalığa neden olduğu ortaya çıkmıştır. Güne başlarken ya da çok uzun süre aç kaldıktan sonra poğaça ve açma gibi hamur işleri tüketmek mide duvarınızın tahriş olmasına ve midenizin şişmesine sebep olur.

Gazlı içecekler

Asitli içeceklerin fazla tüketimi mide için zararlıdır. Aç karnına tüketilen asitli içecekler, midenin mukus dokusuna zarar verir ve bunun sonucunda mideye giden kan akışı yavaşlar. Böylece sindirim sisteminizde de yavaşlama olur.

Portakal suyu

C vitamini açısından zengin bir meyve olan portakal, özellikle kış aylarında vücudun bağışıklık sistemini desteklemek açısından bol bol tüketilir. Ancak portakalda ve portakal suyunda diğer meyvelere oranla daha fazla asit bulunur. Güne portakal ya da portakal suyuyla başlamak, midenin gereğinden fazla asit üretmesine, uzun vadede de reflü gibi hastalıklara neden olur.

Domates

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan domates, aç karnına tüketildiğinde mideye ciddi zararlar verebiliyor. Yüksek tanen asidi içermesi nedeniyle mide asidini yükselten domates, sürekli aç karnına tüketildiği zaman ülsere neden olabiliyor.

Salatalık

Salatalık da tıpkı domates gibi kahvaltının olmazsa olmazlarından. Ancak tüm çiğ sebzeler gibi amino asit içeren salatalık açken yenildiğinde midede şişkinlik ve yanmaya neden olabiliyor.

Armut

Yüksek lif oranına sahip armut, boş mideye girdiğinde içerdiği saf lifler nedeniyle mide mukozasına zarar veren besinlerden biri. Armut gibi meyvelerin kahvaltılardan sonra tüketilmesi sindirim sisteminiz için çok daha faydalı olacaktır.

Baharatlar

Fazla baharatlı yemekler mide sağlığınızı ciddi biçimde etkiler. Sindirim sisteminde birçok soruna neden olan baharatlı yiyecekleri mideniz boşken tükettiğinizde asit seviyesi çok fazla artar. Yoğun baharatlar tahrişe sebebiyet vereceğinden mide duvarı ve mukozası zarar görür.

Şeker oranı yüksek gıdalar

Şeker, günümüzde tansiyon, diyabet ve kalp hastalıkları gibi birçok kronik hastalığın nedeni olarak öne çıkan besinlerden biri. Şeker oranı yüksek gıdalar, aç karnına tüketildiğinde pankreasınızdaki insülin seviyesini bir anda yükseltir. Bu da uzun vadede diyabete neden olmaktadır.

Yoğurt

İçerdiği probiyotik nedeniyle faydalı olan yoğurt, açken yenildiğinde ise oluşturduğu hidroklorik asitle vücudunuzdaki yararlı bakterileri yok eder. Bu da bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu nedenle yoğurdu kahvaltıda yemek ya da diyetlerde ana/ara öğün olarak tüketmek yerine yardımcı besin olarak almanız sağlığınız açısından daha yararlı olacaktır.

Kaynak: meraklimelehat.com