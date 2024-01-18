Siz olsanız almaz mıydınız? Bu araçlar bu yüzden tercih ediliyor

Hibrit ve elektrikli araçları muadillerine göre öne çıkaran temel faktör; çevreye daha az zarar vermeleri oluyor. Fosil yakıtlarla çalışan araçlarda kullanım sırasında karbon salınımı meydana geliyor. Karbon emisyonlarının atmosferde birikmesi sonucunda sera gazı etkisi gibi çevre sorunları oluşuyor.

Satışlar bu nedenle artıyor

Türkiye’deki araç satışları üzerine araştırma yapan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği; 2023 yılının ilk yarısında 10 bin 96 adet hibrit otomobil satışı yapıldığını belirtiyor. Elektrikli otomobil satışlarının ise fosil yakıtlı araç tüketimini geçtiği biliniyor. Dernek; elektrikli araçların fosil yakıtlı otomobillere göre 2 bin 477 adet daha fazla satıldığını dile getiriyor. Son dönemde hibrit araç satışlarının %94, elektrikli otomobil satışlarının %469,4 oranında artış gösterdiği görülüyor.

Yenilenebilir enerji mi?

KuveytTürk blog'daki habere göre; Elektrikli araçlar içten yanmalı motora sahip araçlara göre yakıt kullanımından ve maliyetten daha fazla tasarruf sağlıyor. Benzinli veya dizelli araçlar petrol bazlı yakıtlarla çalışırken, elektrikli veya hibrit araçlar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilen kaynaklarla şarj ediliyor.

Yakıt performansı

Elektrikli ve hibrit araçlar yakıt tasarrufu ve düşük maliyetlerinin yanı sıra pek çok avantaja da sahip. Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara nazaran çok hareketli parçadan oluşmuyor. Dolayısıyla, servis gereksinimleri daha az. Bunun yanı sıra, bu tip araçların kompleks kontrol sistemleri ve vitesi gibi donanımları yok. Bu nedenle, sürücü sadece fren, direksiyon ve gaz pedalını kontrol ediyor.