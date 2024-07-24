  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mahmut Erden: Allah'ın ağacından bile mahrumuz deyip açıkladı!

Dünyanın peşine düştüğü Gökbey'in pilotu ilk kez açıkladı: Helikopterin zarfını açtık

ABD'den Suudi Arabistan'a milyar dolarlık silah satışı

ABD'den gece yarısı kalleşlik! Türkiye'ye karşı kullanmaları için o ülkeye 1000 tane yolladılar

Türkiye'yi tehdit eden Yunan bakana: Bu iş F-35 ile olmaz diyerek duyurdu!

Yeni Renault Duster Türkiye'de satışa sunuldu: Türkiye'ye resmen duyurdular!

BM: İsrail ordusu, güvenli bölge ilan etmesine rağmen El-Mevasi'ye saldırıyor!

Suudi Arabistanlı yetkili "Nasıl böyle cümle kurabiliyorsunuz" demişti! MMU Kaan için tarih resmen verildi

Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda azalış trendi göreceğiz

Eski ABD Başkanı Trump, katil Netanyahu'yla görüşecek
Sosyal Medya Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti
Sosyal Medya

Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti

Yeniakit Publisher
2024-07-24 07:51:00 - 2024-07-24 08:28:21

Mersin'de terörist başı Öcalan lehine slogan atarak halay çeken grup, polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem” dinledi.

Mersin'de gerçekleşen olay, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çeken bir grup, gözaltına alındıktan sonra polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinledi.

Olay, Mersin'de düzenlenen bir gösteri sırasında meydana geldi. Gösteri sırasında, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan ve halay çeken grup, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan grup, polis minibüsüne bindirildikten sonra minibüste "Ölürüm Türkiyem" şarkısının çalındığı görüldü.

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi
Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

Sosyal Medya

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu
TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Sosyal Medya

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak
Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Sosyal Medya

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular
Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Sosyal Medya

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!
Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Sosyal Medya

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23