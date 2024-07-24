Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti
Mersin'de terörist başı Öcalan lehine slogan atarak halay çeken grup, polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem” dinledi.
Mersin'de gerçekleşen olay, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdı. Terörist başı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak halay çeken bir grup, gözaltına alındıktan sonra polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinledi.
Olay, Mersin'de düzenlenen bir gösteri sırasında meydana geldi. Gösteri sırasında, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan ve halay çeken grup, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan grup, polis minibüsüne bindirildikten sonra minibüste "Ölürüm Türkiyem" şarkısının çalındığı görüldü.
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