Lut Kavmi'nin torunları LGBT'li sapkınların sözde ''Onur Yürüyüşü'' adı altında yaptığı rezillikler ülke genelinde infiale yol açtı. Aile yapısını bozmayı kendine görev edinen ve toplumun ahlak temelinin altını oyan bu rezil güruha karşı harekete geçen duyarlı vatandaşlar sosyal medya üzerinden yoğun tepki gösterdi.

Terör örgütleriyle kol kola yürüyen ve her fırsatta Türkiye'nin önüne taş koymaya çalışan CHP ve HDP ise bunun tam tersine LGBT'li sapkınlara açık açık destek verdi. CHP ve HDP'li belediyelerin bu desteği LGBT'li sapıkları iyice cesaretlendirdi. Duyarlı vatadanşlar özgürlük kisvesi altında aile düzenini ifsad eden LGBT'li sapıklara karşı devlet yetkililerini harekete geçmeye çağırdı.

Siz Lut Kavmi'nin çocuklarıysanız; Biz de Hz.Lut'un taraftarlarıyız

sozunozu.org sitesinde yayınlanan bir yazı konuyu en iyi şekilde özetlemekte;

"Onlar, cahiliye dönemi hükmünü mü arıyorlar? İyici bilen bir toplum için Allah’tan daha iyi hüküm veren kim vardır?"

Siz Lut Kavmi'nin çocuklarıysanız; Biz de Hz.Lut'un taraftarlarıyız

İnsanoğlunun yeryüzü serüveninde her dönem iki taraf var oldu:

Hakkın yanında olanlar ile batılı savunanlar;

Tevhidi haykıranlar ile şirki savunanlar;

Temiz kalmak isteyenler ile necasete bulananlar.

Bazı belediyelerin LGBT'li sapkınlara verdiği desteklerin bu güruhu daha da cesaretlendirdiği belirtilen yazıda, ''Resmi ideolojinin kurumlarının işi kirletmek olmamalı. Pislikten, kirden yana olmamalı. Rusya gibi kominizmle yönetilmiş halkı Müslüman olmayan bir ülkede dahi sonsuz yasaklanan Lgbt, halkı Müslüman olan bir ülkenin belediyeleri tarafından teşviki, reklamı "Müslüman" olanları uyandırmıyorsa cenaze namazımızı kılsınlar'' ifadelerine yer verildi.

Lut Kavmi'nin örnek gösterildiği yazıda şu ifadeler kullanıldı;

''Ey kendilerini Lut kavminin çocukları diye isimlendirenler çağrımız sizedir. Siz Lut kavminin çocuklarıysanız biz de Lut taraftarlarıyız. Size Lut (as)'nin seslendiği gibi sesleniyoruz:

"Lût’u da gönderdik. Kavmine: -Sizden önce dünyada hiç kimsenin yapmadığı ahlaksızlığı mı yapıyorsunuz?"(A'raf 80). Gelin ölüm meleği gelmeden tevbe edin. Pişmanlığın fayda vermeyeceği o günden sakının. Sakın ola ki atalarınızın şu cevabı ile cevap vermeyin;

"Kavminin cevabı: -Çıkarın onları memleketinizden, çünkü onlar temiz olmaya özenen insanlarmış! demekten başka bir şey olmadı."(A'raf:82). Kirden yana, ahlaksızlıktan yana tavrınız sürer de insanlık onurunuzu ayaklarınızın altına almaya devam ederseniz, Lut taraftarlarının kurtulup kavminin başına gelen azaptan sizi kim koruyacak?

"Biz de Lût’u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu. Onlara azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, günahkarların sonu nasıl oldu!"(A'raf; 84)''

Derhal kaldırılmalı

Aileyi ifsad eden kanunların derhal yürürlükten kaldırılması gerektiği belirtilen yazıda, ''Sözüm ona özgürlük adı altında neslimizi, geleceğimizi ifsad eden lutiliğin önünü açan İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'ni derhal iptal edin'' denildi.

Yazının geri kalan kısmında şu cümlelere yer verildi;

Zamanında ezanları bile ellerinden alınan bu halk CHP'ye niçin oy vermiyor ezanları gitmesin diye değil mi? Ezan okunurken ıslık öttüren bir gençliğin yetişiyor olması, okullarda yaygınlaşan deizmin inanç biçimi olarak gençlerde kabul görmesinin yaygın olduğu bir yerde ezan okunduğunda bunlara ne ifade edecek?

Zamanında gavura benzemesin diye şapka giymeyen bu halkın torunlarının yaşam biçimi olarak gavura taş çıkarır hale gelmesinin sorumlusu kimdir?

Zamanında “Çanakkale Geçilmez!” diyerek canlarını siper eden bu mazlum ama mağrur halkın Lgbt yürüyüşü için set olan torunlarını bu hale kimler getirdi?

Demokrat yönünüze sesleniyoruz: Madem siyasi olarak demokratsınız o zaman Müslümanlığın kavramlarını seçimlerde kullanmayın. Çıkaracağınız kanunların ne denli İslam'a zıtlık teşkil edeceğini açıkça ortaya koyun.

Aslında bu çağrı tüm partilere: Çıkardığınız, çıkaracağınız tüm kanunlar madem Allah'ın kanunlarına aykırı; bizim argümanlarımızı kullanmayın. Bakalım halktan söylemi olmayanın ölçüsü ne kadardır!

Sözümüzü sözün en güzeliyle noktalayalım;

"Onlar, cahiliye dönemi hükmünü mü arıyorlar? İyici bilen bir toplum için Allah’tan daha iyi hüküm veren kim vardır?" (Maide;50)