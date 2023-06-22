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Gündem Siz kimsiniz? Bu sefer de Paw Guards'ın yöneticisi tehditler savurdu!
Gündem

Siz kimsiniz? Bu sefer de Paw Guards'ın yöneticisi tehditler savurdu!

Yeniakit Publisher
2023-06-22 23:37:00 - 2023-06-22 23:40:07

Paw Guards adlı karanlık yapının elebaşısı Erkin Erdoğdu, yöneticisi Burak Arslan'ın gözaltına alınmasından sonra bir video mesaj yayınlayarak kamuyouna tehditler savurdu.

Erdoğdu, "Bu bir gözaltıdır. Yarın serbest bırakılacak. Asıl savaş o zaman başlayacak." dedi.

Burak Arslan geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.

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