Siz kimsiniz? Bu sefer de Paw Guards'ın yöneticisi tehditler savurdu!
Paw Guards adlı karanlık yapının elebaşısı Erkin Erdoğdu, yöneticisi Burak Arslan'ın gözaltına alınmasından sonra bir video mesaj yayınlayarak kamuyouna tehditler savurdu.
Erdoğdu, "Bu bir gözaltıdır. Yarın serbest bırakılacak. Asıl savaş o zaman başlayacak." dedi.
Burak Arslan geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu.
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