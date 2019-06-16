0553 313 94 23

Siz de kitap okuyamıyor musunuz? Bir kitap kurdu olarak eliniz kitaplara gitmiyor mu?

Her ay en az 6-7 kitap okuyan siz günlerdir elinizi kitaplara uzatmadınız mı? “Bana ne oluyor böyle” diyorsanız biz ifade edelim; reading slump… Peki, reading slump tam olarak nedir?

16 Haziran 2019 Pazar 09:39
Siz de kitap okuyamıyor musunuz? Bir kitap kurdu olarak eliniz kitaplara gitmiyor mu?

Evde, parkta, bahçede, toplu taşımada yani aklınıza gelen her yerde yanından kitap ayırmayan insanlar vardır. Kitap onlar için büyük bir tutkudur. Her ay kendi okuma rekorlarını kırmaya bayılırlar. Yılsonuna koydukları hedeflere ulaşmaya çalışırken; bir kitap kurdunun okuma hızı düşmüşse bu onun için tehlike çanlarının çalması anlamına gelir. Kitap okumadan bir an bile geçiremeyenler, elindeki kitabı bir ayda bitiremez hale geldiyse bilin ki o reading slump sendromuna yakalanmıştır.

Reading slump sendromu nedir?

Reading slump tabirinin Türkçe bir karşılığı şimdilik yok. Bir kitap kurdunun geçici bir süre elini eteğini kitaplardan çekmesi anlamına gelen bu tabiri kitap kurtları özellikle havaların ısınmasıyla sıklıkla telaffuz eder oldu.

Reading slump sendromu neden yaşanır?

Reading slump sendromu genellikle yanlış kitap tercihlerinden kaynaklanıyor. Sizin için sıkıcı bir kitap tercih etmişseniz o eseri bitirmek için kendinizi fazla zorlamayın. İlla bitireceğim derseniz bir süre kitaplardan kopabilirsiniz. Öğrenciler ise genellikle sınav dönemlerinde kitap okuyamama hastalığına yakalanır. Ayrıca işin uzmanları depresyon dönemlerinde de birçok kitap kurdunun reading slump sendromu yaşadığını belirtiyor. Bir diğer sebep ise havaların ısınması… Herkes tatil yaparken bir kısım kitap kurdu eline kitap alıp okumak bile istemez oluyor…

Reading slump sendromu ile nasıl başa çıkılır?

Kütüphanenizi temizleyin

Elinize bir toz bezi alıp kitaplarınızın tozunu temizleyin. Bu arada bolca kitap tozu yutacaksınız (!) Bu da aradığınız ilaç olabilir. Sadece kitap tozlarını temizlemekle yetinmeyin, kitapları dilerseniz türlerini ya da yazarların isimlerine göre düzenleyebilirsiniz.

Haydi, kitap alışverişine!

Kitap kurdu için alışveriş yapmak doping etkisi yaşatabilir. Kitaplara dokunmak, kokusunu içine çekmek ve konularına şöyle bir göz atmak siz de yeniden okuma ateşini alevlendirecektir.

Elinizdeki kitabı bırakın

Haftalardır elinizde can çekişen kitabı en azından bir süreliğine rafa kaldırın. Bu süreçten kurtulmak için kısa öyküler ya da şiirler okuyun.

Hedef belirleyin

Haydi, kendinizi yine kitap sayfalarındaki yolculuğa teslim edin. Bunun için kendinize aylık ve yıllık hedefler belirleyin. Hedefi tutturunca kendinize bir hediye sözü verin. Tutmazsanız ise bir ceza belirleyin. “İnsan kendine karşı ödül ve ceza konusunda ne kadar gerçekçi olur” demeyin. İnanın bir kitap kurdu bu konuda çok daha inatçıdır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da çekicilerle 20 dakika içinde 4 tane dorse çaldılar
    1. Konya’da çekicilerle 20 dakika içinde..
    2. Bakan Kurum'dan G20'de "Türkiye'de..
    3. Nilüfer Kent Konseyi’nde Neslihan..
    4. Buca Sanat Kursları Şenliği
    5. (Özel) 100 metre mesafedeki evladını..
    6. YKS'nin ikinci oturumu başladı
    7. Ağrı’da otomobil 10 metre yükseklikten..
    8. ASEV TSM Korosundan ‘Emel Sayın..
    9. Gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor
    10. Uzunkaya'dan "Babalar Günü" mesajı
    11. İşte çirkef medyanın zehirli ağzı!..
    12. Diz ağrıları kabusunuz olmasın
    13. Kafkas Üniversitesi’nde "21. Yüzyılda..
    14. Beyaz TV ekibine çirkin saldırı!..
    15. Başkan Beyoğlu, İstanbul seçimi için..
    16. Yurtta hava durumu
    17. Başkanlardan Kızılay’a kan bağısı
    18. Okulun bahçesine öğrenciler için..
    19. Küçük çocuğun köpekle dostluğu
    20. Karne sevincini doyasıya yaşadılar
    21. Tek taşla soygun kamerada
    22. "Kredi kartı gecikme faizleri de..
    23. (Özel) Şehit babası Halis Turgut..
    24. Yüzlerce yıldır hayvan bakılan köyde..
    25. (Özel) Kayseri’nin 3. kuşak kolonyacısı
    26. (Özel) 11 yaşındaki lösemi hastası..
    27. (Özel) Bu mekanda 600 yıldır yemek..
    28. (Özel) Yargıtay: “Allah belânı versin”..
    29. MAHKUMDER tarafından “Pilav Günü”..
    30. Şırnak'ta etkisiz hale getirilen..
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Türk Büyükelçi'den büyük saygısızlık! Bir Hristiyan kadar olamadı
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
    Çin'den Türkiye'ye dikkat çeken teklif!