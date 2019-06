Siz de kitap okuyamıyor musunuz? Bir kitap kurdu olarak eliniz kitaplara gitmiyor mu?

Evde, parkta, bahçede, toplu taşımada yani aklınıza gelen her yerde yanından kitap ayırmayan insanlar vardır. Kitap onlar için büyük bir tutkudur. Her ay kendi okuma rekorlarını kırmaya bayılırlar. Yılsonuna koydukları hedeflere ulaşmaya çalışırken; bir kitap kurdunun okuma hızı düşmüşse bu onun için tehlike çanlarının çalması anlamına gelir. Kitap okumadan bir an bile geçiremeyenler, elindeki kitabı bir ayda bitiremez hale geldiyse bilin ki o reading slump sendromuna yakalanmıştır.

Reading slump sendromu nedir?

Reading slump tabirinin Türkçe bir karşılığı şimdilik yok. Bir kitap kurdunun geçici bir süre elini eteğini kitaplardan çekmesi anlamına gelen bu tabiri kitap kurtları özellikle havaların ısınmasıyla sıklıkla telaffuz eder oldu.

Reading slump sendromu neden yaşanır?

Reading slump sendromu genellikle yanlış kitap tercihlerinden kaynaklanıyor. Sizin için sıkıcı bir kitap tercih etmişseniz o eseri bitirmek için kendinizi fazla zorlamayın. İlla bitireceğim derseniz bir süre kitaplardan kopabilirsiniz. Öğrenciler ise genellikle sınav dönemlerinde kitap okuyamama hastalığına yakalanır. Ayrıca işin uzmanları depresyon dönemlerinde de birçok kitap kurdunun reading slump sendromu yaşadığını belirtiyor. Bir diğer sebep ise havaların ısınması… Herkes tatil yaparken bir kısım kitap kurdu eline kitap alıp okumak bile istemez oluyor…

Reading slump sendromu ile nasıl başa çıkılır?

Kütüphanenizi temizleyin

Elinize bir toz bezi alıp kitaplarınızın tozunu temizleyin. Bu arada bolca kitap tozu yutacaksınız (!) Bu da aradığınız ilaç olabilir. Sadece kitap tozlarını temizlemekle yetinmeyin, kitapları dilerseniz türlerini ya da yazarların isimlerine göre düzenleyebilirsiniz.

Haydi, kitap alışverişine!

Kitap kurdu için alışveriş yapmak doping etkisi yaşatabilir. Kitaplara dokunmak, kokusunu içine çekmek ve konularına şöyle bir göz atmak siz de yeniden okuma ateşini alevlendirecektir.

Elinizdeki kitabı bırakın

Haftalardır elinizde can çekişen kitabı en azından bir süreliğine rafa kaldırın. Bu süreçten kurtulmak için kısa öyküler ya da şiirler okuyun.

Hedef belirleyin

Haydi, kendinizi yine kitap sayfalarındaki yolculuğa teslim edin. Bunun için kendinize aylık ve yıllık hedefler belirleyin. Hedefi tutturunca kendinize bir hediye sözü verin. Tutmazsanız ise bir ceza belirleyin. “İnsan kendine karşı ödül ve ceza konusunda ne kadar gerçekçi olur” demeyin. İnanın bir kitap kurdu bu konuda çok daha inatçıdır.