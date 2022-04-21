Siz bakmayın 6'lı masada oturduğuna! Ali Babacan'ın Tarkan kadar bile değeri yok

yeniakit.com.tr

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ‘defol’ pankartı açarak okuldan kovan ODTÜ’lüler Twitter’da açtıkları etiket ile CHP yandaşı Tarkan’ı şenliklere çağırdı.

ODTÜ’lü öğrenciler sosyal medya platformu Twitter’dan açtıkları etiket ile bahar şenliklerine Tarkan’ı çağırdı. ‘Tarkan ODTÜ şenliğine’ başlığıyla açılan hashtag Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Kaz Dağları’yla ilgili ‘doğa katliamı’ provokasyonuna destek verirken Kaz Dağları’ndan villa satın aldığı ortaya çıkan ve Geççek şarkısıyla kitleleri kışkırtmaya çalışıp muhalefete umut olan Tarkan’a yapılan çağrı, ODTÜ’den kovulan Babacan’ı hatırlattı.

ODTÜ'den kovulmuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde ODTÜ'te düzenlenmeyi planladığı 'Ali Babacan ile söyleşi" etkinliğinde öğrencilerin protestosu ile karşılaşmıştı. CHP yandaşı bir grup öğrenci 'Babacan ODTÜ’den defol' sloganları atarak Babacan’ın okula girişine izin vermedi.

Tarkan'a verilen değer Babacan'a verilmedi

Mezun olduğu okula girişine izin verilmeyen Babacan, olay sonrası yaptığı, “Ben de ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'ye giriş-çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz. Ama sorunları konuşarak çözmemiz lazım. Konuşmamak, konuşturmamak bunların demokraside yeri yok" açıklamasıyla kuyruğu dik tutmaya çalışmıştı.

Muhalefet, Millet İttifakı’nın oluşturduğu 6’lı masada son olarak Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklamasıyla iyice şamar oğlanına dönen Babacan’ın oylarıyla AK Parti'yi devirmek isterken, DEVA Partisi liderinin Tarkan kadar değer görmediği böylece gözler önüne serildi.