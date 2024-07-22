Siyonizme karşı silah bulundu! İşte bu, kimsenin aklına gelmemişti

Riyad Makaev, Batı'nın elde ettiği finansal ve teknolojik üstünlüğün İslam dünyasını geride bıraktığını yazdı. Microsoft'a yapılan siber saldırının Batı'yı paniklettiğini belirten Makaev, İslam dünyasının bu teknolojilere yönelmesi gerektiğini vurguladı. Makaev, IT sistemlerinin modern savaşta ne denli önemli olduğunu anlattı. Riyad Makaev, Doğruhaber gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Cuma günü sabah Microsoft uygulamalarında küresel bir kesinti meydana gelmişti. Havayollarının, havalimanlarının, bankaların ve tıbbi sistemlerin çalışmaları da dahil olmak üzere sorunlara neden oldu.

Batı’nın son yüzyılda elde ettiği finansal ve teknolojik üstünlüğü İslam dünyasını epey geride bıraktı. Bugün onlara hem finansal ve hem de teknolojik olarak yetişmek henüz mümkün değildir. İslam dünyasının aynı Batı’nın gelmiş olduğu finansal ve askeri konuma gelebilmek için büyük reformlara ve o kadar da gayrete ihtiyaç vardır. Fakat birileri bunu yapacak diye bekleyecek ne vaktimiz vardır ne de takatımız kalmıştır. Dolayısıyla, Batı’nın silahını kullanmak zorundayız. Bugün bildiğiniz üzere, IT sitemlerinin (Bilgi sistemleri) çok önemli bir silah olduğunu biliyoruz… Geçen yaşanan Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi Batı’yı panikletti. Sadece Batı’yı değil, tüm dünya bundan etkilendi… İşte demek istediğim, İslam dünyasının bu teknolojilere yönelmesi gerekiyor… Bir füzenin verdiği zarardan daha fazla zarar veren teknolojilerden bahsediyorum… Siyonizme karşı, siyonizmin kontrol ettiği, bankalara karşı, havayolu şirketlerine karşı, silah teknolojilerine ve uydulara karşı bu teknolojileri kullanabiliriz… israil’in yaveri ABD’nin kullandığı IT sistemlerini çökertebiliriz… israil’e neden gece gündüz siber saldırılar yapmıyoruz… Neden siber saldırılar yapan ve bu sistemleri öğrenen gençlerimizi yetiştiremiyoruz? Vardır elbette ama; yeterince değil…

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ABD istediği ülkeye ekonomik ambargo uygulayabiliyor… Örneğin, Rusya’ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımlarda Rus Bankalara SWİFT kullanılmasını yasakladılar. İşte… israil’e karşı neden biz aynı şekilde bu silahı kullanmıyoruz… israil’e giden gemiler, uçaklar ve banka transferlerini çökertebiliriz… Bunu da terör olarak niteliyorlar ama; kendileri düşman saydıkları ülkelere karşı kullanıyorlar… Geçen yaşanan küresel iletişim kesintisi bizlere bir mesaj niteliğindedir… Allah adeta bizlere bir silah gösteriyor… İslam dünyasında bilgi teknolojisi alanında yetenekli kişilerin olduğunu biliyoruz… Hacker ya da bilgisayar korsanlarından bahsediyorum… Başka bir seçenek bize bırakmıyorlar… israil’i savunan ABD olduğu müddetçe israil’e hiçbir füze ulaşamıyor… ABD’yi kimse boykot bile edemiyor… Bankalar onların elinde… Ticaret onların elinde… Bizim de sözde müttefikimiz… Hep karşı yakaya silah taşır…

Biz bu hackerleri yetiştirmezsek bile dünyada bir sürü bilgisayar korsanları var. Para ile kiralanabilir… Bugün paranın yapamayacağı şey kalmamıştır… Bir düşünün… Bilgisayar korsanları ABD’nin borsasını çökertti, havayolu şirketlerinin bilgi sistemlerini çökertti… ABD uydulara ulaşamıyor ve israil’e giden Yemen füzelerini göremiyor… İşte o zaman tamam derler… Gelin oturup konuşalım… O zaman inlerinden siyonizmin önde gelen isimleri bile çıkar gelirler… Dünya sistemi derken o hiç bir şey değildir… Sadece bilgi sistemini kontrol ediyorlar o kadar… O bilgi sistemini çökertebilirsek onlara bir gol atmış oluruz… Rusya Başkanı Putin bir söz söylemişti… Bizim içinde olmadığımız bir dünya sistemini tanımıyoruz… Biz yok olacaksak diğerlerini de yok ederiz! Bunların kurmuş olduğu bu siteme uyduğumuz müddetçe biz hep zımmi statüsünde köle oluruz, başka bir şey değil… ABD kenarda dursaydı israil iki ay bile dayanamazdı… HAMAS direniyor ve bize fırsatlar sunuyor… Biz bunu yapmasak bile Batı’daki gençlerin bunu yapmasına az kalmıştır. Onlar yaparsa hep birlikte alkışlarız, değil mi? Siyonizme karşı silah bulundu, şimdi bakalım bunu kim kullanacak… Batılı analistler buna terör demeye çalışıyor ama; onlar istedikleri zaman bize karşı bunu kullanabilir, o zaman terör olmayacak değil mi? Onlara göre, israil’in yaptığı da terör değildir. Gazze’ye selam, direnişe devam!"