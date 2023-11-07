  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD’den son dakika Orta Doğu ve savaş açıklaması!

Emine Şenlikoğlu'ndan CHP'ye Hamas tepkisi! 'Siyonisti destekleyen partiden ne beklenir?'

Bulgaristan'ın casusluk iddiası gündeme damga vurdu: Bulgaristan, casusluk yapan Rus gazeteci sınır dışı...

İran'dan flaş ABD açıklaması! 'Bize mesaj gönderdiler'

Elon Musk, Almanya ülkesinde ne yapıp edip ucuz araç üretimi yapmak istiyor! Tesla binlerce otomobil satacak

KKTC meclisi kararı aldı: İsrail'e ortak kınama! Yavru Vatan kararını dünyaya ilan etti! 'Biz hazırız' dediler

BM'den Gazze kararı! Guterres duyurdu!

Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'dan açıklama

Türkiye peş peşe duyurdu: İKA’dan hidrojen itki ile atış dünyada bir ilk! HAVELSAN, bir ilke imza attı

Çok konuşulacak görüşme: ABD Bakanı Yellen, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile bir arada olacak! Kritik temas
Dünya Siyonizm karşıtı Yahudiler Özgürlük Heykelini işgal etti
Dünya

Siyonizm karşıtı Yahudiler Özgürlük Heykelini işgal etti

Yeniakit Publisher
2023-11-07 07:29:00 -
Siyonizm karşıtı Yahudiler Özgürlük Heykelini işgal etti

ABD'nin New York eyaletinde, "Barış için Yahudilerin Sesi" (JVP) adlı organizasyonun çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, kısa süreliğine Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu adayı işgal ederek Filistin'e destek gösterisinde bulundu.

Filistin'in özgürleştirilmesi amacını taşıdıklarını ve Siyonizmin ötesinde bir Yahudilik anlayışını benimsediklerini belirten JVP üyeleri, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, herkesi New York'un Liberty Island adasında bulunan meşhur Özgürlük Heykeli'nin önüne çağırdı.

Grup, X platformundan yaptığı duyuruda, "Yüzlerce Yahudi ve destekçileri, Gazze'de ateşkes talebiyle adayı (Liberty Island) ele geçirerek acil oturma eylemi düzenliyor. Bizim adımıza soykırım yapılmasına izin vermiyoruz. Hayat kurtarmak için hemen ateşkes yapın." ifadelerine yer verdi.

Özgürlüğün simgesi olan heykelin önünde toplanan ve tamamı siyah tişört giyen kalabalık, "Hemen ateşkes yapılsın", "Bütün dünya seyrediyor, "Filistin özgür kalmalı" yazılı afişler taşıdı.

Barış yanlısı Yahudi grubun X'teki paylaşımı kısa sürede 880 binden fazla görüntülenmeye ulaşılırken 10 binin üzerinde beğeni topladı.

Göstericiler, tutuklanmamak için kısa süre içinde heykelin bulunduğu adayı terk etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'e destek veren Yahudiler Kongre binasını bastı
Filistin'e destek veren Yahudiler Kongre binasını bastı

Dünya

Filistin'e destek veren Yahudiler Kongre binasını bastı

Babil Fahişesi Lilith'in doğmaları: Şeytanın çocukları Ezoterik Yahudiler
Babil Fahişesi Lilith'in doğmaları: Şeytanın çocukları Ezoterik Yahudiler

Gündem

Babil Fahişesi Lilith'in doğmaları: Şeytanın çocukları Ezoterik Yahudiler

Yahudiler Müslümanı da kendileri gibi sandı!
Yahudiler Müslümanı da kendileri gibi sandı!

Gündem

Yahudiler Müslümanı da kendileri gibi sandı!

Yahudilerden ABD'ye şok!
Yahudilerden ABD'ye şok!

Dünya

Yahudilerden ABD'ye şok!

İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!
İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!

Gündem

İsrail'de sivil yahudiler silahlanıyor!

İsrail'den yahudilere görülmemiş uyarı!
İsrail'den yahudilere görülmemiş uyarı!

Gündem

İsrail'den yahudilere görülmemiş uyarı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23