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Gündem Siyonistlerin zorla boşalttırdığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde kan donduran görüntü!
Gündem

Siyonistlerin zorla boşalttırdığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde kan donduran görüntü!

Yeniakit Publisher
2024-02-15 21:55:00 - 2024-02-15 22:20:08

İsrail ordusu Al-Nasr Çocuk Hastanesi’ni zorla boşalttırdı. Boşalan hastanede ortaya çıkan manzara kan dondurdu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları devam ederken, zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde kan donduran görüntüler ortaya çıktı.

Hastanede solunum cihazına bağlı olması gereken prematüre bebeklerin cansız bedenlerine ulaşıldı. 

'Hepsi çürümeye terk edildi!'

Hastanenin doktorlarından Mohammed Hamouda yaptığı açıklamada, "10 Kasım'da İsrail ordusu Al-Nasr Çocuk Hastanesi’ni kuşattı ve ardından sağlık personeline yerinden edilen kişilerle birlikte hastaneyi tahliye etmeleri talimatını verdi" dedi.

Suni solunum cihazına ihtiyaç duyan kritik vakalar için yeni doğan servisi ile yoğun bakım servisini birleştirdiklerini ifade eden Hamouda, şunları söyledi: Ekipmanı çalışır durumda tutmak için bir jeneratör çalıştırdık. İsrail kuşatması altındaki hastaneyi Kızıl Haç'ın bu vakaları takip edeceği anlayışıyla terk ettik. Ancak hepsi vefat etti ve çürümeye terk edildi.

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