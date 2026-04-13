Siyonistlerin korkulu rüyası Başkan Erdoğan! İsrail belgeselindeki o gerçek yalancı muhalefeti yerin dibine soktu

Bölgeyi kan gölüne çeviren, bebek katili terör şebekesi İsrail’in televizyonlarında yayınlanan bir belgesel, Türkiye’deki kirli siyaseti bir kez daha deşifre etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan belgeselde, Siyonistlerin iliklerine kadar hissettiği büyük korku itiraf edildi.

Siyonistlerden itiraf: Erdoğan ticareti sıfırladı!

Terör devletinin ekranlarında yankılanan belgeselde, Türkiye’deki bazı çevrelerin ısrarla görmezden geldiği, hatta üzerine yalanlar inşa ettiği gerçek tokat gibi patladı.

Siyonist spikerlerin ve uzmanlar "Tarihte ilk defa Erdoğan, İsrail’le ticareti tamamen kesti ve sıfırladı" itirafında bulundu.

Yıllardır "ticaret devam ediyor" yalanıyla halkı galeyana getirmeye çalışan şer odaklarına en net cevap, bizzat terör devleti İsrail'in kanallarından verilmiş oldu.

Saadet ve YRP’de yalan siyaseti!

İsrail bile ticaretin bittiğini, Türkiye’nin kendilerini ekonomik ve askeri olarak kıskaca aldığını itiraf ederken; içerideki manzara tek kelimeyle utanç verici.

CHP’nin kuyruğuna takılan Saadet Partisi... Milli Görüş çizgisinden sapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan...

Hâlâ meydanlarda, utanmadan ve arlanmadan "İsrail’le ticareti kes" yalanı üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyorlar. Siyonistlerin "Bittik, Erdoğan bizi sildi" dediği noktada, bunların kimin değirmenine su taşıdığı merak konusu oldu.

Kahraman Türk askeri kabusları oldu!

Belgeselin ana teması sadece ekonomik ambargo değil, aynı zamanda sahada destan yazan kahraman Türk askerinin bölgedeki varlığıydı.

Siyonist katiller, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin askeri gücünün, kendi işgal planlarının önündeki en büyük engel olduğunu açıkça beyan etti.

Milletimiz, kimin dik durduğunu, kimin ise Siyonistlerin ekmeğine yağ sürmek için yalanlara sarıldığını bir kez daha gördü. Terör devleti İsrail korkudan tir tir titrerken, onların içimizdeki maşaları ise yalanlarla çırpınıyor.