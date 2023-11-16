Siyonistlerin İsrail Savunma Bakanı'ndan Şifa Hastanesi açıklaması!
İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de yürütülen kara operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İsrail ordusu Gazze'de bebek, kadın, çocuk ayırt etmeden saldırılarına 41 gündür aralıksız olarak devam ediyor.
Siyonistlerin Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'deki katliamlarının devam edeceğini açıkladı.
Gallant, "İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonunda bir sonraki aşamaya geçti" dedi.
Şifa Hastanesi’ne operasyon düzenleyerek bir savaş suçu daha işleyen İsrail'in Savunma Bakanı, "Hastanedeki operasyon hassas ve kararlı bir şekilde yürütülüyor" açıklamasında bulundu.
Gallant hastane saldırısını "Önemli bulgulara ulaştık" yalanıyla meşrulaştırmaya çalıştı. Gallant, elde ettikleri sözde bulgular hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.
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