Siyonistlerin hedef alarak gözünden vurduğu Filistinli o dehşet anlarını anlattı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Siyonist İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa saldırısı sırasında gözünden yaralanan Filistinlinin anlattıkları yürekleri dağladı.

Yaşadığı o dehşet anlarını anlattı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa saldırısının ayrıntılarını anlatan Filistinli, şöyle konuştu:

“Bir sürü gaz bombası atıyorlardı, Kıble Mescidi’nde her yeri dumanlar kaplamıştı, önümüzü göremez hale gelmiştik. Gaz bombaları yüzünden nefes alamaz hale gelmiştik.”

“İki metre mesafeden gözüme ateş etti”

İşgalci İsrail güçlerinin tüm saldırılarına rağmen Filistinli gençlerin mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Filistinli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son anda mermi ve bombalardan kurtulmak için kendimizi Kıble Mescidi’nden atıp Mervan Mescidi’ne doğru yöneldik. Üstüm başım toz içindeydi. Daha sonra aramda ya iki metre var yok bana doğru dumanların arasından gelen işgalci bir asker belirdi. İki metre mesafeden bana doğru ateş etti ve direkt beni gözümden vurdu. Hala görebildiğim için Allah’a hamd olsun.”

“İşgalci asker bana sayıca bizden fazla olduklarını ve güçlü olduklarını söylüyordu”

İki metre mesafeye yaklaşarak kendisini yaralayan siyonist askerin sözlerini aktaran Filistinli, şunları söyledi:

“Maalesef ki o esnada işgalci asker bana sayıca bizden fazla olduklarını ve bizden güçlü olduklarını söylüyordu. Ben ise o anda yaralanmış kan kaybediyordum ve bir şeyler söylemeye çalışıyordum. Asker ordan bana ne kadar güçlü ve yenilmez olduklarını anlatmaya devam ediyordu. Yaklaşık on dakika sonra Rahme Kapısı’na yaralıları almak için bir ambulans geldi. Ambulansa bindirildim ve Makassed hastanesine doğru sevk edildim.”

“Allah tarafından mukaddes toprakları korumak için seçilmiş kişileriz”

İslam dünyasının duyarsızlığına rağmen Filistinlilerin büyük bir azimle mücadeleye devam edeceklerini hatırlatan yaralı Filistinli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz Allah tarafından mukaddes toprakları korumak için seçilmiş kişileriz. Birbirine sımsıkı sarılan tüm Müslümanları seçti. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.”





