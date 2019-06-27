Siyonistlerin geçtiği yerleri çamaşır suyuyla yıkadılar! Filistin'i yok etme planı olan Yüzyılın Anlaşması'nın ilk zirvesi niteliğindeki Bahreyn'in başkenti Manama'ya gelen ABD'li ve İsraillilere tepki gösteren Bahreynliler, Siyonistlerin ayak bastığı yerleri çamaşır suyuyla yıkadı.

yeniakit.com.tr ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Greenblatt ile İsrailli ve ABD’li siyonistler, Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılmak üzereBahreyn’in başkenti Manama'ya akın etti. Filistin'in ABD uşağı Arap rejimlerince sözde Yüzyılın Anlaşması'nın ilk zirvesi niteliğindeki Bahreyn'deki toplantı sebebiyle şehre çok sayıda Yahudi geldi. Duruma tepki gösteren Bahreynliler, Siyonistlerin ayak bastığı yerleri çamaşır suyuyla yıkadı.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.