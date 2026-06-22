1 Temmuz’da beşe katlanacak: Vizeye 50 yıl sonra ilk zam

Mayıs ayında Japonya Parlamentosu'nun üst kanadı, yabancıları ilgilendiren diğer harçları da artıran bir yasa tasarısını kabul etmişti. Yeni düzenlemeye göre daimi oturum başvurularında alınabilecek azami ücret 10 bin yenden 300 bin yene çıkarılacak. Oturum statüsünün değiştirilmesi veya kalış süresinin uzatılması işlemleri için alınan ücret de 10 bin yenden 100 bin yene yükseltilecek.