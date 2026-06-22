1 Temmuz’da beşe katlanacak: Vizeye 50 yıl sonra ilk zam
Japonya, 1 Temmuz’dan itibaren yabancı ziyaretçilere uygulanan vize ücretlerinde ciddi bir artışa giderek ücretleri beş katına çıkaracak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya, 1 Temmuz’dan itibaren yabancı ziyaretçilere uygulanan vize ücretlerinde ciddi bir artışa giderek ücretleri beş katına çıkaracak.
Japonya, yabancılara uygulanan vize ücretlerini beş kat artırma kararı aldı. Yaklaşık 50 yıl sonra yapılan ilk zam kapsamında, 1 Temmuz'dan itibaren tek girişli vize ücreti 3 bin yenden (yaklaşık 19 dolar) 15 bin yene (yaklaşık 93 dolar) yükseltilecek. Çok girişli vizelerin ücreti ise 6 bin yenden 30 bin yene çıkarılacak.
BBC'de yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, cuma günü yaptığı açıklamada, vize ücretlerindeki değişikliğin "enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarını yansıtmak" amacıyla yapıldığını söyledi. Motegi, kararın kısa vadede ülkeye gelen turist sayısını etkilemesini beklemediklerini de belirtti. Japon yeni 2021'den bu yana sürekli değer kaybederken, para birimi son 40 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Zayıf yen ve pandemi sonrası seyahat talebindeki toparlanma sayesinde Japonya'ya gelen turist sayısı hızla arttı. Ülke geçen yıl 42,7 milyon yabancı ziyaretçiyle rekor kırdı.
Mayıs ayında Japonya Parlamentosu'nun üst kanadı, yabancıları ilgilendiren diğer harçları da artıran bir yasa tasarısını kabul etmişti. Yeni düzenlemeye göre daimi oturum başvurularında alınabilecek azami ücret 10 bin yenden 300 bin yene çıkarılacak. Oturum statüsünün değiştirilmesi veya kalış süresinin uzatılması işlemleri için alınan ücret de 10 bin yenden 100 bin yene yükseltilecek.
Yetkililer, Japonya'nın vize ve oturum işlemlerine ilişkin ücretlerini diğer G7 ülkelerindeki seviyelere yaklaştırması gerektiğini savunuyor. Örneğin ABD'de göçmen olmayan vize başvuru ücretleri 185 ila 315 dolar arasında değişirken, Birleşik Krallık'ta altı aya kadar geçerli standart kısa süreli ziyaretçi vizesi 135 sterline mal oluyor.
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