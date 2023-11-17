ABD, diğer batılı demokrasilerin de yardımıyla, kendi çıkarlarına uygun olmayan durumlarda, basın özgürlüğünü de gazetecilerin temel hak ve hürriyetlerini de baskı altına almaktan kaçınmıyor.7 Ekim'den bu yana Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan işgalci İsrail'in katliamlarını sert cümlelerle eleştiren gazetecilere haber yapma yasağı getirildi.

ABD'nin önemli gazetelerinden olan Los Angeles Times'ın çalışanları, gazetenin yayın kurulundan ayrı, katil İsrail'in katliamlarını sert cümlelerle eleştirdikleri ve ateşkes çağrısı yaptıkları bir bildiriyi, gazetenin internet sitesinden yayımladı.

"Hemen ateşkes" haberi yapmışlardı.

Gazeteciler yayımladığı bildiride, ''Ateşkes zamanı geldi. Biden yönetiminin, halihazırda 11.000'den fazla Gazzeli'nin ölümüne yol açtığı bildirilen saldırıları durdurması için Benjamin Netanyahu hükümetine güçlü ve sürekli baskı uygulamasının zamanı geldi. Dünya daha fazla sivilin katledilmesine seyirci kalamaz'' diyerek zulme sessiz kalmadı.

Yayımlanan bildiride ayrıca Biden yönetiminin İsrail'in suç ortağı vurgusu yapılarak, ''Biden yönetiminin görevi artık İsrail ile suç ortaklığı yapmamasıdır. Gazze'deki dehşeti mazur görmenin zamanı geçti. Biden'ın kitlesel, ayrım gözetmeyen cinayetleri durdurması için Netanyahu'ya sert baskı yapması gerekiyor. Bu, ateşkes çağrısıyla başlıyor'' dedi. Kaynak: Siyonistleri eleştiren Amerikalı gazetecilere haber yapma yasağı getirildi.

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