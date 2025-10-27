Siyonistlerden Suriye'de mayın tuzağı!
Suriye’nin Kuneytra vilayetinin kuzey kırsalında bulunan Cebata el-Haşab doğa koruma alanında israil işgal güçleri tarafından kurulan askeri noktanın çevresine anti-personel mayınlar yerleştirildi
Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin bölgede son haftalarda sıklaşan sınır ihlalleri ve askeri hareketlilik sonrasında, yeni kurdukları nokta çevresini mayınlarla çevirdiğini bildirdi. Bu adım, korunan alanlarda mayın kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmelere açık bir aykırılık olarak değerlendiriliyor.
İşgal güçleri, aylardır koruma altındaki bölge içinde yer alan yüzyıllık meşe ve palamut ağaçlarını söküyor ve bir kısmını işgal altındaki Filistin topraklarına taşıyor.
israil, Kuneytra hattı boyunca toplam 9 askeri nokta inşa etmiş durumda. Bu noktalar kuzeyde Cebel Şeyh’ten (Hermon Dağı) başlıyor, güneyde Ürdün sınırına kadar uzanıyor.