Siyonistlerden fosfor bombalarıyla katliam! Sadece Gazze'ye değil insanlığa savaş açtılar

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde bir okula düzenlediği saldırıda en az 50 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ayrıca göç yolunda sivilleri hedef aldı. Gece saatlerinde de fosfor bombalarıyla saldırdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 35. gününde devam ediyor.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin müdürü, İsrail'in kentteki bir okula düzenlediği saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SİVİLLERE DE SALDIRDILAR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananların olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, Gazze Vadisi yakınlarında Gazze Şeridi'nin güneyine giden yerinden edilmiş sivilleri hedef alması sonucu ölenler ve yaralananlar var." ifadesi kullanıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesi çağrısı yapmış ve yerinden edilenlerin geçişi için "güvenlik koridorları" bulunduğunu öne sürmüştü.

Filistinli yetkililer ise Gazze Şeridi'nde güvenlik koridoru veya güvenli bir alanın bulunmadığını, İsrail ordusunun siviller ve hastaneler dahil olmak üzere saldırılarını sürdürdüğünü duyurmuştu.

İŞGALİ DEVAM ETTİRECEKLERİNİN SİNYALİNİ VERDİLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 'işgal' açıklaması geldi. Netanyahu, "Hamas'tan sonra da Gazze, İsrail ordusunun kontrolü altında kalacak" dedi.

FOSFOR BOMBASI KULLANIP KATLİAM YAPTILAR

İsrail Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına gece gündüz yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail, ayrım gözetmeden hastane, sivil yerleşim yerleri, okul gibi birçok yeri vuruyor. Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin çevresinin yoğun bombardıman altında olduğu duyuruldu

Gazze gece saatlerinde de fosfor bombalarıyla hedef aldı. İsrail, Şifa Hastanesi çevresini uluslararası hukuka göre kullanımı yasak olan fosfor bombası ile vuruyor.