Siyonistler zulme devam ediyor! Yahudi çetelerden Filistinlilere saldırı
Silahlı Yahudi çeteler Filistinlilere yönelik saldırılarını artırırken, son olarak Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasında Filistinlilere ait birçok aracı ateşe verdi.
Filistin merkezli Wafa haber ajansının yerel kaynaklardan aktardığına göre, bir grup Yahudi kasabadaki Tal bölgesine saldırdı ve Filistinlilerin evlerinin önünde park halinde bulunan araçları ateşe verdi.
Saldırıların ciddi maddi hasara yol açtığı belirtildi.
Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Filistinli sivil halka ve mülklerine yönelik Yahudi çetelerin saldırılarında artış yaşanıyor.
Batı Şeria'da 3 milyon Filistinlinin yanı sıra yaklaşık 700 bin işgalci Yahudi bulunuyor.
Gündem
