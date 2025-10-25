  • İSTANBUL
Gündem Siyonistler zulme devam ediyor! Yahudi çetelerden Filistinlilere saldırı
Siyonistler zulme devam ediyor! Yahudi çetelerden Filistinlilere saldırı

Siyonistler zulme devam ediyor! Yahudi çetelerden Filistinlilere saldırı

Silahlı Yahudi çeteler Filistinlilere yönelik saldırılarını artırırken, son olarak Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasında Filistinlilere ait birçok aracı ateşe verdi.

Filistin merkezli Wafa haber ajansının yerel kaynaklardan aktardığına göre, bir grup Yahudi kasabadaki Tal bölgesine saldırdı ve Filistinlilerin evlerinin önünde park halinde bulunan araçları ateşe verdi.

 

Saldırıların ciddi maddi hasara yol açtığı belirtildi.

 

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, Filistinli sivil halka ve mülklerine yönelik Yahudi çetelerin saldırılarında artış yaşanıyor.

 

Batı Şeria'da 3 milyon Filistinlinin yanı sıra yaklaşık 700 bin işgalci Yahudi bulunuyor.

Bu adam tam bir pislik! Ben Gvir "en çok nefret edilen" sıralamasında Netanyahu ile yarışıyor! Utanmadan Filistinli mahpuslara idam istedi
Gazze Mahkemesi’nde tarihi oturum! Küresel sesler Filistin için birleşti
Gazze Mahkemesi’nde tarihi oturum! Küresel sesler Filistin için birleşti

Berat

Gazzede aralıklı devam eden bir katliam????. Yeni katliam yeri malesef Batı Şeria.????Seyretmeye devam????

Türkiyem

İsrail sözde bariş imzaladi şimdi cede kurup gendi terörist vadandaşlarini sılahlandirib Filistinlilere saldirdib birde ben yabmiyoruz dıyecek yok öyle yağma hasanin böreği senin yabamadiğini derör ist halkıni kullanarak yabıyorsunuz UYAN DÜNYA İNSANLİĞİ BU KATLİAMA ZULME DUR DE
