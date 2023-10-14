Siyonistler vahşeti kutladı: Gazze bir mezarlık, orada çocuk kalmayacak
Bir grup Siyonist Gazze'nin bombalanması nedeniyle kutlama yaptı.
İsrailli vatandaşlar, İsrail ordusunun katliam saldırılarında Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden binlerce Filistinli'nin ölmesini dans ederek kutladı. Kutlamalarda İsrail Güvenlik Bakanı Ben Gvir'de yer aldı.
'Gazze gazze bir mezarlık'
İnsanlığın ayaklar altına alındığı görüntülerde dans eden İsrailliler, "Aza aza beyt kravot: Gazze Gazze bir mezarlık" ve “Lo niş'ar şam yeladim: Orada çocuk kalmayacak" diye sloganlar attı.
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