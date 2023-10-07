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Dünya Siyonistler tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor
Dünya

Siyonistler tanklarını Gazze Şeridi'ne sevk ediyor

Yeniakit Publisher
2023-10-07 23:55:00 -

Mücahitlerin sabah saatlerinde başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna misilleme olarak Demirden Kılıçlar operasyonu başlatan İsrail, gün içinde Gazze'ye yaptığı bombardımanların ardından tanklarını da bölgeye sevk etmeye başladı. Siyonist Başkan Netanyahu da Gazze'yi yerle bir etmekle tehdit etti.

İsrail- Gazze hattında gerilim sürüyor. Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası yapılan bombardımanların ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne tank sevkiyatı yapmaya başladı.

Hamas'ın silahlı kanadı, sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatarak Aksa Tufanı operasyonunu başlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı.

İsrail tank ve asker sevk etmeye başladı

İsrail ise misilleme Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. OHAL ilan eden İsrail, hava harekatıyla Hamas'ı havadan vurmaya başladı. Gün boyu süren karşılık bombardıman ve roket atışlarının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne tank sevk etmeye başladı.

Netanyahu: Gazze'yi terk edin

Aynı saatlerde Gazze halkına seslenen Netanyahu, "Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas ile ilgisi olan herkesi vuracağız. Hamas'ın etrafında olan siviller derhal o bölgeleri terk edin." diye konuştu.

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