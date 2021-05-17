Siyonistler neye uğradıklarını şaşırdı! Gazze'den İsrail'e roketli misilleme

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Terör devleti İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan sivil yerleşim yerlerine yönelik kalleş saldırıları sonucu yüzlerce masum Filistinli şehit oldu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce Filistinli de yaralandı. İsrail'in alçak saldırılarına Gazze tarafından roketlerle karşılık verildi.

Neye uğradıklarını şaşırdılar

Kadın, çocuk ayırt etmeksizin Filistinli Müslümanlara gözü dönmüş bir şekilde saldıran işgalci İsrail yediği darbelerle neye uğradığını şaşırdı. İsrail terörizmine karşı kahramanca direnişini sürdüren Filistinliler siyonistlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

Filistinli direnişçiler tarafından İsrail'in Aşdod kenti roketlerle hedef alındı. Saldırıda İsraillilere ait binalarda ve arabalarda büyük çaplı hasarlar meydana geldi. Misilleme sonrası şoka giren ve ne yapacağını şaşıran İsraillilerin yaşadıkları korku gözlerine yansırken o anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

İşte Aşdod bölgesinde çekilen görüntüler;