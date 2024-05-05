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Gündem Siyonistler meydan okuyor dünya sessiz kalıyor! İsrail BM binasını bombaladı
Gündem

Siyonistler meydan okuyor dünya sessiz kalıyor! İsrail BM binasını bombaladı

Yeniakit Publisher
2024-05-05 23:59:00 - 2024-05-06 00:20:45
Siyonistler meydan okuyor dünya sessiz kalıyor! İsrail BM binasını bombaladı

Lahey'deki 'ihtiyati tedbir kararı'na rağmen bombardımana devam eden İsrail, Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) binasını bombaladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail’in, Gazze Şeridi’ndeki UNRWA’ya ait binayı vurduğu belirtilerek, binanın "Hamas’ın askeri komuta merkezi" olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

İsrail savaş uçaklarının Gazze’de yerinden edilmiş ailelerin sığındığı iki okulun yakınına düzenlediği saldırılarda da çok sayıda kişi öldü.

İsrail, daha önce de Gazze’de UNRWA’ya ait merkezleri hedef almıştı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail makamlarınca vize başvurusunun 2 kez reddedildiğini ve bölgeye girişine izin verilmediğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
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İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264’ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.

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