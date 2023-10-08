Siyonistler masumlara saldırıyor!
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa operasyonuna saldırıyla karşılık veren İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında 159 binayı vurdu.
Açıklama Filistin Bayındırlık Bakanlığı'ndan geldi.
Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, dünden bu yana 159 binanın bombaladığı ifade edildi.
Siviller okullara sığındı!
Ansar bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde bulunan binaların tamamen yıkıldığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, saldırılarda bin 246 binanın hasar gördüğü, yaklaşık 23 bin Filistinlinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na ait okullara sığındığı belirtildi.
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