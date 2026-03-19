Dünya
Dünya

Siyonistler Lübnan'ın doğusunda katliam yaptı

Siyonistler Lübnan'ın doğusunda katliam yaptı

İsrail ordusunun Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine bağlı Şaat beldesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi. Ülkenin farklı bölgelerinde saldırıların sürdüğü bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e bağlı Şaat beldesinde bir binayı bombalaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Şaat beldesinde İsrail ordusunun bir binayı bombaladığı aktarıldı.

İsrail'in hedef aldığı binada 6 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

