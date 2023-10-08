Siyonistler kayıp sayısını açıkladı
İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.
İsrail ordusu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden 13 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.
İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada toplamda 44 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
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