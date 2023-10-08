  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyonistler kayıp sayısını açıkladı
Dünya

Siyonistler kayıp sayısını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 19:42:00 -
Siyonistler kayıp sayısını açıkladı

İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 57'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden 13 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada toplamda 44 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail’e saldırılarda şok "İran" detayı! Tüm dünyaya böyle duyurdular
İsrail’e saldırılarda şok “İran” detayı! Tüm dünyaya böyle duyurdular

Dünya

İsrail’e saldırılarda şok “İran” detayı! Tüm dünyaya böyle duyurdular
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mısır'da şaşkına çeviren "İsrail" gelişmesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ortalık çok fena karışacak
Mısır'da şaşkına çeviren “İsrail” gelişmesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ortalık çok fena karışacak

Dünya

Mısır'da şaşkına çeviren “İsrail” gelişmesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Ortalık çok fena karışacak

İsrail'den büyük namussuzluk! Aldıkları alçakça kararı tüm dünyaya az önce ilan ettiler
İsrail'den büyük namussuzluk! Aldıkları alçakça kararı tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Dünya

İsrail'den büyük namussuzluk! Aldıkları alçakça kararı tüm dünyaya az önce ilan ettiler

Ya sizin çocuğunuz olsaydı! İsrail’in bu alçaklığı nasıl unutulabilir?
Ya sizin çocuğunuz olsaydı! İsrail’in bu alçaklığı nasıl unutulabilir?

Sosyal Medya

Ya sizin çocuğunuz olsaydı! İsrail’in bu alçaklığı nasıl unutulabilir?

Ahmet Hakan’dan, Hamas’ın şok İsrail baskını ile ilgili bomba yazı! "Yemin edebilirim ama kanıtlayamam" diyerek açıkladı
Ahmet Hakan’dan, Hamas’ın şok İsrail baskını ile ilgili bomba yazı! “Yemin edebilirim ama kanıtlayamam” diyerek açıkladı

Medya

Ahmet Hakan’dan, Hamas’ın şok İsrail baskını ile ilgili bomba yazı! “Yemin edebilirim ama kanıtlayamam” diyerek açıkladı

Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta
Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

Gündem

Gazeteler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl gördü? Bakın kim hangi safta

Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı
Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı

Dünya

Hamas'ın paraşütlü timleri İsrail'e böyle çıkarma yaptı

Başkentte İsrail protesto edildi
Başkentte İsrail protesto edildi

Aktüel

Başkentte İsrail protesto edildi

İsrail ile Filistin’in savaşını önceden mi bildi? Nostradamus’tan korkutucu tahmin
İsrail ile Filistin’in savaşını önceden mi bildi? Nostradamus’tan korkutucu tahmin

Gündem

İsrail ile Filistin’in savaşını önceden mi bildi? Nostradamus’tan korkutucu tahmin

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!
İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

Gündem

İsrail 75 yıllık tarihinde hiç bu kadar can kaybı yaşamadı!

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu
İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

Gündem

İsrail güçleri ilk defa gerçek teröristi vurdu

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği
Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Gündem

Bakan Fidan, İspanyalı ve Ürdünlü yetkili isimler ile görüşme yaptı: İsrail-Filistin hakkında kritik temaslar trafiği

Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti
Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti

Dünya

Aksa Tufanı ile şoku yaşadılar! İsrail resmi olarak savaş ilan etti

Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı
Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı

Dünya

Dünyaya böyle rezil oldular! 'Kadın siviller öldürülüyor' yalanı İsrail'in ilanıyla ortaya çıktı

İsrail tutuştu! Tüm dünyadaki diplomatlarını uyardı
İsrail tutuştu! Tüm dünyadaki diplomatlarını uyardı

Dünya

İsrail tutuştu! Tüm dünyadaki diplomatlarını uyardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23