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Dünya Siyonistler iyice köşeye sıkışıyor! ABD'nin ardından İsrail'e bir şok da İngiltere'den
Dünya

Siyonistler iyice köşeye sıkışıyor! ABD'nin ardından İsrail'e bir şok da İngiltere'den

Yeniakit Publisher
2023-12-14 20:36:00 - 2023-12-14 21:06:43
Siyonistler iyice köşeye sıkışıyor! ABD'nin ardından İsrail'e bir şok da İngiltere'den

ABD ile gerilim yaşayan İsrail bu kez de İngiltere'nin tepkisiyle karşılaştı. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail büyükelçisinin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının hayal kırıklığı olduğunu belirtip suça karışmış İsrailli yerleşimcilerin ise ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrailli ‘aşırılıkçı yerleşimcilerin’ Filistinlileri hedef alıp öldürdüklerini belirterek bu kişilerin İngiltere’ye girişini yasakladıklarını duyurdu.

İngiltere'ye girişleri yasaklandı

Cameron bugünkü açıklamasında “Aşırılıkçı yerleşimciler Filistinli sivilleri hedef alarak ve öldürerek hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik ve istikrarı baltalıyor. İsrail, yerleşimci şiddetini durdurmak ve failleri sorumlu tutmak için daha güçlü adımlar atmalı. Ülkemizin bu korkutucu eylemleri gerçekleştiren insanlara ev sahipliği yapmamasını sağlamak için yerleşimci şiddetinden sorumlu olanların Birleşik Krallık'a girişini yasaklıyoruz” dedi.

'Hayal kırıklığı'

Cameron, İsrail büyükelçisinin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının ise 'hayal kırıklığı yaşattığını' söyledi.

ABD vize yasağı getirmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başında açıklama yaparak İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki şiddetten sorumlu aşırılık yanlılarına vize yasağı getirildiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yasağın ‘düzinelerce’ aşırılık yanlısı İsrailliyi ve onların bazı aile üyelerini etkileyeceğini belirtmişti.
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