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Gündem Siyonistler Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi! Saldırı gerekçesi 'pes' dedirtti
Gündem

Siyonistler Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi! Saldırı gerekçesi 'pes' dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-02-15 18:21:00 - 2024-02-15 18:24:46

İşgalci İsrail ordusu, Han Yunus şehrinde bulunan Nasser Hastanesi’ne baskın düzenledi.

7 Ekim'den beri Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarına aralıksız devam eden katil İsrail, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi.

Mücahid Hamas'ın yahudi esirleri hastanede tuttuğunu iddia eden siyonist ordu, saldırıya gerekçe olarak bu duruöu gösterdi.

Toplu mezarları buldozerle yıktılar!

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nasser Hastanesi’nin güney duvarını yıkarak içeri girdiğini ve hastaneyi askeri kışlaya çevirdiğini duyurdu. Kudra, ordunun ambulans garajını ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığını ve yerleşke içindeki toplu mezarları buldozerle yıktığını söyledi. İsrail askerlerinin, yoğun bakım dahil tüm hastaların hastanenin eski bir bölümüne tahliye edilmesi yönünde emir verdiğini açıklayan Kudra, sonlunum cihazına bağlı 6 hastanın nakledildiğini aktardı.

İsrail tarafından 7 Ekim'de başlatılan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 663’e, yaralananların sayısı ise 68 bin 395’e yükseldi. Siyonistlerin son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda da 87 Filistinli şehit oldu.

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