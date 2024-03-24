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Gündem Siyonistler Gazze'de 2 hastaneyi daha ablukaya aldı!
Gündem

Siyonistler Gazze'de 2 hastaneyi daha ablukaya aldı!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 22:41:00 - 2024-03-24 23:05:22
Siyonistler Gazze'de 2 hastaneyi daha ablukaya aldı!

Gazze'ye bombardımanını 7 Ekim'den beri aralıksız olarak sürdüren siyonistler, sivillerin sığındığı iki hastaneyi daha abluka altına aldı.

Siyonist zulmün aralıksız devam ettiği Filistin topraklarında sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ne defalarca baskın düzenleyen İsrail'in, Filistinli kadınlara tecavüz ettiği de öğrenildi.

Küffarın zulmü her geçen gün artarken, Gazze'de iki hastanenin daha kuşatıldığı öğrenildi.

Katil İsrail'in askerleri, sivillerin sığındığı El Nasır Hastanesi ve El Emel Hastanesi’ni kuşattı.

Siyonistler binaya sığınan sivilleri dışarı çıkmaya zorlarken, hastaneyi vurmakla tehdit ediyor.

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