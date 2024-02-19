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Dünya Siyonistler dünyayı savaşa sürüklemek istiyor! İsrail'den o ülkeye hava saldırısı
Dünya

Siyonistler dünyayı savaşa sürüklemek istiyor! İsrail'den o ülkeye hava saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-02-19 17:59:00 - 2024-02-19 18:02:17
Siyonistler dünyayı savaşa sürüklemek istiyor! İsrail'den o ülkeye hava saldırısı

Gazze'de sivillere bomba yağdıran katil İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının sınır hattında Lübnan topraklarındaki Duheyra beldesinde Hizbullah'a ait bir yapıyı vurduğu belirtildi.

Ayrıca dün Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab beldesinde Hizbullah'a ait bir noktada hareketlilik tespit eden İsrail savaş uçaklarının bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

İsrail Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail savaş uçaklarının dün gün boyunca Lübnan'ın güneyindeki Aytarun ve Udeyse bölgesinde Hizbullah'a ait noktalara hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.
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İsrail ordusu, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları sivil araç trafiğine kapattığını açıkladı.

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