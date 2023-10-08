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Dünya Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı
Dünya

Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 00:37:00 -
Siyonistler Batı Şeria'yı kana buladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinlilerin sayısı yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha, Kalkilya ve El Halil kentlerinde 6 Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında 13 yaşındaki Ahmed Abdunnasır er-Rabi ve 18 yaşındaki Basim Hamis'in olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı ise ekiplerinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 92 kişiye müdahale ettiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA
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