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Siyonistler baklayı ağzından çıkardı! Gözlerini Mescid-i Aksa'ya diktiler

İşgalci Siyonistİsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan, “Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi’nde (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım.” dedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:58
Siyonistler baklayı ağzından çıkardı! Gözlerini Mescid-i Aksa'ya diktiler

İşgalci Siyonist İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Yahudilerin de ibadet etmeleri için Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Erdan, Kurban Bayramı’nın ilk gününde İsrail polisinin Harem-i Şerif’te Filistinlilere düzenlediği saldırının ardından İbranice yayın yapan 90Fm radyo kanalında katıldığı programda yaptığı açıklamada, “Yahudilerin de ibadet etmeleri için Tapınak Tepesi’ndeki (Mescid-i Aksa) statükonun değiştirilmesi lazım.” dedi.

Aynı zamanda İsrail Güvenlik Kabinesi üyesi de olan Gilad Erdan, “Yahudilere ferdi ya da toplu olarak, açık ya da kapalı alanda ibadet etme izni verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Harem-i Şerif’teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresindeki Mescid-i Aksa’da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor.

Her ne kadar Tel Aviv rejimi Harem-i Şerif’teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi ise bu iddiayı reddediyor ve İsrail’in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor.

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Mescid-i Aksa’daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı’nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talep eden fanatik Yahudiler, bayramın ilk günü gruplar halinde Aksa’nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif içinde müdahale etmiş ve 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15’i hastanelere kaldırılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Yahudiler, 2003’ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail’in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra Camisi’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde “Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu” iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa’da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

 

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 01:58
  1. Mescid-i Aksa
  2. Kudüs
  3. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi

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